4 Américains sur 10 portent toujours des masques, selon un sondage de Monmouth

Seuls 23% des Américains ont déclaré qu’ils étaient « très préoccupés » par un membre de la famille souffrant d’une maladie grave en raison de COVID-19, selon le sondage.

Près des trois quarts des personnes vaccinées ont exprimé leur inquiétude face à une nouvelle vague.

Parmi les 1 Américain sur 5 qui déclarent ne pas se faire vacciner, 69 % se penchent ou s’identifient au Parti républicain.

Alors que les cas continuent de baisser aux États-Unis, les Américains sont moins inquiets que COVID-19 affecte les membres de leur famille, selon un nouveau sondage de l’Université de Monmouth.

Seuls 23 % des Américains se sont dits « très préoccupés » par un membre de leur famille souffrant d’une maladie grave due au COVID-19, contre 60 % en janvier, selon le sondage publié lundi.

Autre constatation : quatre Américains sur dix n’ont pas changé leurs habitudes de port de masques depuis que les Centers for Disease Control and Prevention ont abandonné les exigences en matière de masques pour les personnes vaccinées à la mi-mai.

« Alors que le CDC a assoupli ses restrictions sur les masques pour les personnes qui ont été vaccinées, nous constatons que de plus en plus de personnes non vaccinées en profitent également pour retirer leurs masques, car vous pouvez essentiellement vous fondre dans la foule. » Patrick Murray, directeur du Monmouth University Polling Institute, a déclaré à USA TODAY.

Delta est la variante COVID-19 «la plus grave», selon les scientifiques :Comment cela affectera-t-il les États-Unis?

Parmi ceux qui ont été vaccinés, 41% portent des masques aussi souvent qu’avant les nouvelles directives, selon le sondage. Parmi les 1 Américain sur 5 qui ont déclaré ne pas se faire vacciner, seul un quart a déclaré porter son masque aussi souvent que par le passé, et près de la moitié ont déclaré ne porter un masque que rarement pendant la pandémie.

C’est peut-être pourquoi, malgré la diminution de l’anxiété, 26% des personnes interrogées étaient «très préoccupées» et 31% étaient «plutôt préoccupées» par une autre poussée si suffisamment de personnes ne sont pas vaccinées. Près des trois quarts des personnes vaccinées ont exprimé leur inquiétude face à une nouvelle vague.

Le sondage a également montré que la moitié des Américains pensent que la récente diminution des cas est due au fait que les vaccins sont plus largement disponibles, tandis que près d’un quart attribue la baisse au virus « suivant son cours ». Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, ce chiffre s’élève à 55 %.

Parmi les 1 Américain sur 5 qui déclarent ne pas se faire vacciner, 69 % se penchent ou s’identifient au Parti républicain.

« Il doit y avoir un changement significatif dans les messages des dirigeants républicains sur le vaccin. Malheureusement, cela ne semble pas venir, et même si cela arrive à ce stade, ce sera peut-être trop peu trop tard », a déclaré Murray.