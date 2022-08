4 améliorations que je veux voir dans un nouveau bâton de streaming Roku

de Roku appareils de diffusion en continu sont populaires et marquent avis positifs ici à CNET pour leur installation facile, une pléthore de chaînes de streaming et une conception de menu simple. Chaque Roku exécute le même logiciel, de sorte qu’ils partagent tous bon nombre des fonctionnalités les plus puissantes de Roku. Cependant, les joueurs individuels ont des améliorations matérielles qui les distinguent.

Nos deux joueurs préférés sont les 40 $ Roku Express 4K Plus et les 50 $ Bâton de diffusion en continu Roku 4K. À l’heure actuelle, la seule différence entre les modèles est l’inclusion de la compatibilité Dolby Vision sur le Streaming Stick 4K. Les deux joueurs sont assis au milieu de la gamme Roku et offrent un excellent mélange de fonctionnalités pour l’argent, y compris 4K HDR streaming et télécommandes vocales qui peuvent également contrôler votre la télé. Ce sont d’excellents streamers, mais ils ont aussi plus d’un an et doivent être mis à jour.

Idéalement, Roku combinerait les deux joueurs et offrirait un appareil qui se situe entre 40 $ et 50 $. Cela simplifierait la gamme de l’entreprise et nous aiderait à déterminer plus facilement quel appareil répond à nos besoins. Même ainsi, ce nouvel appareil aura encore besoin d’importantes mises à niveau pour le rendre attrayant pour les utilisateurs.

Voici quatre suggestions d’améliorations qui pourraient me convaincre d’obtenir un nouveau bâton de streaming Roku à 40 $ ou 50 $.

1. Compatibilité Bluetooth intégrée

Sarah Tew / Crumpe



Parfois, vous voulez simplement regarder la télévision sur grand écran sans déranger le reste de la maison. Roku vous permet actuellement de connecter des écouteurs Bluetooth à votre appareil via l’application Roku sur votre téléphone. C’est génial, mais ce serait encore mieux si vous n’aviez pas du tout besoin d’impliquer votre téléphone. Appareils Amazon Fire TV ont déjà Bluetooth intégré et je pense qu’il est temps pour Roku de rattraper son retard.

J’aimerais pouvoir jumeler rapidement mes écouteurs directement avec mon Roku, afin de pouvoir regarder mes émissions le plus rapidement possible. L’application Roku a également un moyen de synchroniser l’audio avec vos écouteurs afin que vous n’ayez pas besoin s’inquiéter du décalage dans la boîte de dialogue. C’est une fonctionnalité intéressante, mais j’aimerais pouvoir y accéder facilement à partir des menus à l’écran au lieu de fouiller à nouveau dans l’application sur mon téléphone.

J’apprécie toutes les fonctionnalités de l’application mobile, mais je pense que Roku pourrait offrir une expérience plus simple si nous pouvons laisser nos téléphones en charge dans l’autre pièce.

2. Un système de gestion de mots de passe robuste

Sarah Tew / Crumpe



Bien que la configuration et la connexion à votre Roku puissent être faciles, se souvenir de tous vos mots de passe de streaming est une douleur majeure. Chaque service de streaming doit avoir son propre nom d’utilisateur et mot de passe et vous devez vous connecter à chaque service avant de pouvoir commencer à regarder sur votre Roku.

Roku a essayé de vous faciliter la tâche en vous permettant d’utiliser le clavier de votre téléphone via l’application Roku. Vous pouvez même laisser Roku faire la saisie en activant le contrôle vocal et en prononçant chaque lettre dans une télécommande compatible ou via l’application.

Les applications individuelles tentent également d’alléger le fardeau du mot de passe en vous connectant via votre ordinateur et en tapant un code sur le téléviseur. Toutes ces options aident un peu, mais elles nécessitent toujours que vous vous souveniez de votre mot de passe.

Roku gagnerait à mettre en place son propre système de gestion des mots de passe ou à faire équipe avec une entreprise comme Dernier passage pour créer un scénario où l’utilisateur n’a besoin d’entrer tous les mots de passe qu’une seule fois.

Un système de gestion des mots de passe peut vous aider à créer et à stocker tous vos mots de passe de divers sites et services en un seul endroit. L’utilisateur crée un mot de passe principal pour tous ses comptes qu’il utilise pour se connecter. À partir de là, le service utilise automatiquement le mot de passe spécifique au site enregistré pour vous connecter à tout ce à quoi vous essayez d’accéder.

Ce type de service sur un Roku pourrait rendre la connexion à vos services de streaming plus rapide et plus sécurisée. Je sais que ma mère qui refuse les mots de passe apprécierait.

3. Ajoutez un bouton de recherche à distance à l’appareil

Sarah Tew / Crumpe



Il peut être si ennuyeux de perdre la télécommande. C’est pénible de regarder sous les tables et à travers les coussins du canapé pour trouver votre clicker perdu. Roku a actuellement deux solutions à ce problème. Le premier se trouve sur Voix à distance Pro, une mise à niveau à distance de 30 $ qui fonctionne avec n’importe quel appareil Roku actuel. Le second est un bouton de télécommande physique perdu sur le Roku Ultra.

La télécommande Voice Remote Pro rechargeable est livrée avec des commandes vocales mains libres, ce qui signifie que vous pouvez simplement dire “Hey Roku, trouve ma télécommande” et la télécommande émettra un bip pour vous aider à la localiser. Bien que la télécommande puisse être achetée séparément, elle est actuellement fournie avec Streaming Stick 4K pour créer le package Streaming Stick 4K Plus à 70 $. On le trouve également avec le Roku Ultra haut de gamme à 100 $.

L’Ultra comporte également un petit bouton physique sur le côté de l’appareil qui, lorsqu’il est pressé, dira à la télécommande d’émettre un bip sonore. Je ne sais pas pourquoi l’Ultra a besoin de deux manières différentes pour retrouver une télécommande perdue, mais je pense qu’une clé de streaming à 50 $ pourrait en utiliser une.

Je pense que c’est bien de laisser la télécommande sophistiquée à des forfaits plus chers, mais j’aimerais avoir un bouton de recherche de télécommande physique placé sur le côté du bâton. De cette façon, je peux simplement marcher jusqu’à l’appareil, appuyer sur le bouton et écouter la réponse de la télécommande.

4. Options de couleur pour les lecteurs et les télécommandes

Sarah Tew / Crumpe



L’image de marque de Roku est synonyme de couleur violette. C’est génial. Le violet est ma couleur préférée. Mais les appareils eux-mêmes, ainsi que le corps des télécommandes sont tous noirs. C’est professionnel et inoffensif, mais finalement assez ennuyeux.

Chromecast avec Google TV existe déjà en trois couleurs : blanc, rose saumon et bleu clair. La couleur est une grande partie de la marque Roku, alors pourquoi ne pas tout mettre en œuvre ? Que diriez-vous d’un bâton violet doux? J’apprécierais aussi le bleu, le rouge, le blanc et le rose. Ne nous arrêtons pas à l’appareil et incluons également une télécommande colorée. Cela ferait ressortir la télécommande dans une pièce et donc encore plus difficile à perdre.

L’apparence physique des téléviseurs et des appareils de diffusion en continu a tendance à être uniforme et oubliable. Je pense que ce serait un changement de rythme sympa d’avoir un stick de streaming et une télécommande qui sont aussi agréables à regarder.