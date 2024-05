4 alpinistes morts sur le mont Everest, 1 disparu

Un alpiniste britannique et son guide, un banquier kenyan et un alpiniste népalais sont morts, et un autre guide est toujours porté disparu vendredi à la suite de plusieurs incidents survenus cette semaine, notamment un effondrement des glaces sur le mont Everest, la plus haute montagne du monde.

Daniel Paul Paterson, 40 ans, et son guide, Pastenji Sherpa, 23 ans, ont disparu lorsqu’un effondrement des glaces a eu lieu mardi Alors que les deux hommes descendaient la montagne, 8K Expeditions, la société qui a organisé l’expédition, a posté sur Instagram. Le duo, qui a atteint le sommet avant sa mort, était au sein d’une équipe de 15 personnes sur la même ascension avec la société d’escalade basée à Katmandou au Népal.

« Des témoins oculaires ont rapporté que l’incident s’est produit entre Summit Ridge et South Summit et que certains alpinistes ont été emportés dans Kangshung Face », a déclaré la société d’aventure. a écrit. « Nous nous souvenons et honorons leur esprit durable et présentons nos plus sincères condoléances à leurs familles en deuil. »

Le guide de l’alpiniste kenyan est toujours porté disparu

Lors d’un autre incident, le Kenyan Joshua Cheruiyot Kirui, 40 ans, et son guide Nawang Sherpa, 44 ans, ont disparu mercredi matin sur la haute montagne de TK.

« L’équipe a retrouvé l’alpiniste kenyan mort entre le sommet et Hillary Step, mais son guide est toujours porté disparu », Actualités CBS a rapporté à l’AFP Khim Lal Gautam, un responsable du gouvernement népalais.

Un autre alpiniste népalais, Binod Babu Bastakoti, 37 ans, est décédé mercredi à 26 902 pieds d’altitude, a rapporté le média, citant un communiqué du ministère népalais du Tourisme.

Des amis et des représentants du gouvernement expriment leurs condoléances pour les grimpeurs morts

Sherpa était un grimpeur dévoué avec « des ascensions impressionnantes à son actif », dont deux sur le mont. Everest, ainsi que sur la deuxième plus haute montagne du monde, le K2, et Amadablam, une autre montagne du Népal, a écrit la société d’aventure dans son article. « Son esprit chaleureux, sa gentillesse et son expertise exceptionnelle ont fait de lui l’un des principaux guides de 8K Expeditions. »

Alpiniste expérimenté, connu pour sa « solide forme physique, sa positivité exaltante et sa forte détermination », Paterson avait déjà « gravi avec succès » Island Peak et Amadablam et affronté l’Everest « avec une préparation et une détermination intenses ».

Le secrétaire du ministère kenyan des Affaires étrangères, Korir Sing’oei, a exprimé ses condoléances sur X pour Kirui, qu’il a appelé son ami.

« Vraiment vidé par cette nouvelle », Sing’oei a écrit sur les réseaux sociaux. « J’ai suivi ses exploits jusqu’à cette fin malheureuse. C’est un esprit intrépide et audacieux, et il représente la volonté indomptable de nombreux Kenyans. Il nous manquera. »

Selon un post X de son collègue grimpeur James Muhia, Kirui a perdu le contact radio tôt le matin du 22 mai alors qu’il grimpait. Son corps a été découvert à 48 mètres du sommet.

« Je me suis retrouvé à verser des larmes ce matin après avoir confirmé que mon frère @cheruiyot_ak s’est reposé sur la montagne », a écrit Muhia jeudi. « C’est un triste jour. Notre frère ne fait désormais plus qu’un avec la montagne. Ce sera une période difficile. Va bien mon frère. »

Avant la mort de Kirui, l’alpiniste kenyan avait également publié des informations sur son ascension sur les réseaux sociaux.

Dans une publication Instagram du 17 mai, Kirui a écrit« Mon plan… Une tentative sans oxygène comporte des préparations particulières et des risques, physiquement mon corps est prêt. »

