4 adultes et 6 enfants tués dans l’incendie d’une maison au Pakistan, selon la police

Un incendie a ravagé une maison dans la ville de Lahore, dans l’est du Pakistan, mercredi avant l’aube, tuant six enfants et quatre adultes, pour la plupart de la même famille, ont annoncé la police et des responsables des secours.

Deux femmes, deux hommes et six enfants âgés de 6 à 16 ans ont perdu la vie, a déclaré l’inspecteur général adjoint de la police de Lahore, Ali Nasir.

Il a déclaré que la cause n’était pas immédiatement claire, mais les enquêteurs de la police soupçonnent qu’un court-circuit électrique a déclenché l’incendie dans le quartier résidentiel surpeuplé de Bhati Gate.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif, dans un communiqué, a exprimé sa profonde tristesse face à la perte de vie.

Les détecteurs de fumée et autres technologies qui peuvent améliorer la sécurité incendie dans les bâtiments résidentiels ne sont pas souvent utilisés au Pakistan, et les incendies dans les maisons et autres espaces publics comme les centres commerciaux sont courants.