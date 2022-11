4 adolescents de Philadelphie abattus dans un drive-by près du lycée

PHILADELPHIE (AP) – Quatre étudiants ont été blessés dans une fusillade apparente en voiture peu de temps après la sortie de leur lycée de Philadelphie tôt pour la journée tard mercredi matin, a déclaré un porte-parole des écoles de la ville.

La police municipale a déclaré qu’une jeune fille de 15 ans avait reçu une balle dans l’épaule et la cuisse, une jeune fille de 15 ans avait reçu une balle dans l’épaule, un garçon de 16 ans avait été écorché au visage et blessé par balle à la main et un garçon de 16 ans a reçu une balle dans la jambe. Tous les quatre recevaient des soins hospitaliers et étaient dans un état stable.

La police a déclaré qu’aucune arrestation n’avait été effectuée et qu’aucune arme n’avait été récupérée.

La fusillade a eu lieu à environ un pâté de maisons de l’Overbrook High School dans l’ouest de Philadelphie, où l’école a fermé tôt en raison des conférences parents-enseignants, a déclaré la chef adjointe des communications du district, Monique Braxton, lors d’un entretien téléphonique.

Braxton a déclaré que le bureau de la sécurité scolaire du district lui avait dit que les élèves se trouvaient dans un dépanneur lorsque la fusillade s’est produite.

“Nous ne savons pas qui a été ciblé, si l’un des quatre d’entre eux a été ciblé”, a déclaré Braxton. Les parents ont été prévenus mercredi en début d’après-midi.

“C’est scandaleux que des jeunes soient abattus peu de temps après avoir été renvoyés de leur lycée”, a déclaré Braxton.

L’officier Miguel Torres, porte-parole du département de police de Philadelphie, a déclaré que la fusillade avait eu lieu vers 11h30. Il a déclaré que les victimes avaient été emmenées au Penn Presbyterian Medical Center et au Lankenau Medical Center.

The Associated Press