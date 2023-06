4 adolescents blessés dans une bagarre massive au couteau entre jeunes en Suède, d’autres mineurs arrêtés dans une affaire de «tentative de meurtre»: rapports

Quatre adolescents ont été envoyés dans un hôpital en Suède jeudi après ce que les autorités locales ont décrit comme une bagarre massive qui a abouti à des coups de couteau, selon des informations.

Le média suédois TV4 a rapporté qu’au moins trois autres adolescents ont été arrêtés en lien avec l’incident qui s’est déroulé vers 12h45, heure locale, près du complexe sportif Munktellarena à Eskilstuna, à environ 90 km à l’ouest de Stockholm. La bagarre a d’abord attiré une forte présence policière lorsque quatre blessés de 15 ans ont été transportés d’urgence à l’hôpital.

Un témoin a déclaré au quotidien suédois Aftonbladet qu’une bagarre à 20 contre 20 avait éclaté entre des adolescents qui fumaient ensemble dans l’installation sportive.

La bagarre s’est terminée rapidement après que trois adolescents ont été lacérés, et le plus grand groupe s’est dispersé et s’est enfui vers la ville, selon le témoin, qui aurait observé l’incident depuis sa fenêtre.

La police aurait envoyé des drones et des chiens. Selon The Sun, le porte-parole de la police suédoise Dennis Strömberg Johansson a déclaré que plusieurs patrouilles de police restaient dans les environs de Munktellarena et que des barrières avaient été mises en place.

« La classification du crime est une tentative de meurtre », aurait déclaré Johansson.

Les arrestations ont été annoncées plus tard jeudi après-midi. Selon TV4, la bagarre au couteau a éclaté entre deux gangs de jeunes rivaux.

« Il y a eu une sorte de bagarre entre plusieurs personnes. Nous ne savons pas s’il y a deux ou plusieurs gangs de personnes impliquées, mais il s’agit de plusieurs personnes », a déclaré un porte-parole de la police plus tôt, selon Reuters. « Il n’y a aucune information que ce soit lié au terrorisme. »

Les responsables auraient confirmé qu’il n’y avait pas eu de tirs, malgré les inquiétudes initiales.

Les quatre adolescents blessés – qui seraient tous des élèves de neuvième année à Årbyskolan à Eskilstuna – restent à l’hôpital Mälar. Trois auraient été poignardés dans le haut du corps, a rapporté TV4.

Un chirurgien a déclaré que deux d’entre eux étaient gravement blessés tandis que les blessures subies par les deux autres étaient moins graves, a déclaré à TV4 l’attaché de presse de la région de Sörmland, Fredrik Gustavsson.

Les premiers rapports suggéraient que l’incident s’était produit dans une école, mais il a été révélé plus tard que la bagarre impliquait des lycéens mais s’était produite en dehors de l’enceinte de l’école.

La Suède, une nation de 10 millions d’habitants, a connu au cours des dernières décennies une augmentation de la violence, principalement des fusillades mais aussi des coups de couteau, par des gangs criminels. En 2022, il y a eu 391 fusillades en Suède, dont 62 mortelles, un record. Jusqu’à présent cette année, la police suédoise a enregistré 131 fusillades, la plupart dans la région de Stockholm, dont 15 ont été mortelles.

