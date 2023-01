4 adolescents arrêtés en lien avec l’attaque d’essaimage de TTC

Quatre garçons de 13 ans ont été inculpés dans le cadre d’une attaque « d’essaimage » à bord d’un bus de la TTC à Scarborough.

La police de Toronto a déclaré que deux des garçons faisaient face à un chef d’agression, tandis que les deux autres faisaient face à deux chefs d’agression.

Les arrestations interviennent après que CTV News Toronto a obtenu des images de sécurité d’une entreprise locale montrant au moins une douzaine de personnes poussant et bousculant devant un bus de la TTC arrêté près des routes Kennedy et Merrian lundi vers 15h35.

Les images ont été capturées au même moment et au même endroit qu’un assaut de style “méprisable essaimage” de deux employés de la TTC.

“Il y avait deux opérateurs TTC en service qui se rendaient à un point de secours pour récupérer leur véhicule et effectuer leur quart de travail, et ils ont été attaqués, comme l’a dit la police, par un groupe de 10 à 15 personnes”, Le porte-parole de la TTC, Stuart Green, a déclaré à CTV News Toronto.

Bien que les travailleurs de la TTC n’aient pas subi de blessures mettant leur vie en danger, Jessica Davis, qui a vu ce qui s’était passé, dit qu’ils avaient l’air “vraiment choqués” et que le chauffeur du bus était “très bouleversé”.

“Elle était comme visiblement – ​​ses mains tremblaient”, a déclaré Davis.

La police n’a pas confirmé si l’incident capturé sur vidéo était l’essaimage d’employés de la TTC. Cependant, les agents ont recueilli exactement les mêmes images de surveillance comme preuve de leur enquête mardi matin, et l’horodatage sur la vidéo correspond à l’heure de l’incident.

Lundi, la police a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles 10 à 15 jeunes auraient attaqué des employés en uniforme dans le bus avant de fuir la région.

La police a déclaré qu’il y avait en fait un plus grand groupe de jeunes dans le bus, mais ils ont déclaré que les enquêteurs pensaient que seulement quatre étaient directement impliqués dans l’agression.

La police, cependant, a déclaré que l’enquête était en cours et que les agents faisaient toujours appel à toute personne disposant d’informations pour qu’elle se manifeste.

Les quatre garçons ne peuvent être identifiés en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Ils doivent comparaître devant le tribunal le 21 mars à 14 h.

LE SYNDICAT TTC DIT ” ASSEZ, C’EST ASSEZ “

Le syndicat représentant les travailleurs de TTC, ATU Local 113, demande à la Ville et à TTC de les soutenir dans la défense de leurs membres lors de ces actes de violence répétés.

“Nous devons mettre fin à ces actes de violence et de manque de respect envers les travailleurs des transports en commun”, a déclaré Marvin Alfred, président de la section locale 113 de l’ATU, à CTV News Toronto mardi.

Dans un communiqué de presse publié mardi, le syndicat a déclaré: “Ça suffit”, étayant le message selon lequel ses membres “ne devraient pas avoir à se rendre au travail tous les jours dans la peur pour leur vie”.

L’attaque de type essaimage survient quelques jours seulement après qu’un opérateur du TTC a été abattu avec un pistolet BB à Scarborough samedi soir.

Alexandra Stoeckle, l’opératrice de 24 ans, s’est manifestée et a écrit une lettre ouverte au maire John Tory et au PDG de la TTC, Rick Leary, appelant à faire quelque chose.

« Ce ne sont pas des incidents ponctuels, ce sont des attaques ciblées. Les employés et les passagers ne sont pas en sécurité lorsqu’ils roulent, conduisent et attendent la TTC », a écrit Stoeckle, ajoutant plus tard que ces incidents violents devraient être arrêtés.

« Il faut qu’il y ait du changement. Et les gens doivent se rappeler que nous sommes des êtres humains, que nous avons des familles et que nous sommes des personnes avant d’être des employés de TTC.



Avec des fichiers de Bryann Aguilar de CP24 et de Janice Golding et Rahim Ladhani de CTV News Toronto