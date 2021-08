4 activités secondaires de création de contenu qui peuvent produire des revenus passifs, avec des conseils de pros

Créez des feuilles de calcul Excel à vendre sur Etsy

Si vous maîtrisez un document Google ou une feuille de calcul Excel, envisagez de créer des modèles d’organisation à vendre sur des sites comme Etsy. » des feuilles de calcul Google ou des feuilles de calcul Excel pour suivre des éléments tels que votre budget, vos revenus, [and] objectifs » sont en fait très populaires sur la plateforme, dit Daniella Flores, experte en agitation latérale. Certaines feuilles de calcul de budgétisation se vendent 15 $ chacun sur le site.

Rédiger un itinéraire de voyage

Le temps se réchauffe, les restrictions de Covid-19 sont levées et les Américains sont impatients de voyager. Près des trois quarts des Américains (72 %) prévoient des vacances d’été ou une escapade, selon l’US Travel Association’s Tableau de bord Travel Recovery Insights. Si vous connaissez votre ville ou votre ville natale comme votre poche, envisagez de créer un itinéraire local pour les voyageurs à acheter sur des sites tels que sauvage cul. Wild Bum guide architectes, comme on les appelle, facturent généralement entre 25 $ et 150 $ pour chaque itinéraire. Ils gardent 50% des bénéfices de chaque vente de leur guide et ils obtiennent un lien d’affiliation vers le site à travers lequel ils peuvent gagner 25% de toute vente réalisée, y compris les ventes de guides d’autres personnes.

Créer un cours en ligne

« Tout le monde a quelque chose à enseigner » déclare l’instructeur en ligne chevronné Chris Haroun, qui a gagné plus d’un million de dollars en vendant ses dizaines de cours sur la plateforme d’apprentissage en ligne Udemy. Peut-être que vous avez développé une recette de pain aux bananes alléchante, ou que vous avez un très bon sens de la décoration des chambres d’enfants. Considérez votre expérience de travail, vos passe-temps de longue date et les choses sur lesquelles vos amis et votre famille demandent votre aide, et voyez si vous pouvez créer un cours à partir d’eux. A en juger par son site, de nombreux cours de Haroun se vendent actuellement entre 10 $ et 16 $ sur Udemy.

Écrire un e-book