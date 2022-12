4 accusés de corruption dans une enquête sur la corruption liée au Qatar

BRUXELLES – Le bureau du procureur fédéral belge a annoncé dimanche qu’il avait inculpé quatre personnes de corruption et d’autres crimes dans le cadre d’une enquête majeure sur des pots-de-vin présumés du Qatar à des fonctionnaires et législateurs actuels et anciens du Parlement européen.

Le procureur n’a nommé aucune des personnes accusées et n’a nommé qu’un “État du Golfe” lorsque les charges ont été annoncées dans cette affaire. Mais un responsable belge directement impliqué dans l’affaire a déclaré que le pays prétendument impliqué était le Qatar. Il a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à informer les médias.

Le procureur a déclaré que sur six personnes interrogées vendredi, deux avaient été libérées sans inculpation. Les autorités belges ont perquisitionné 16 maisons vendredi et perquisitionné une résidence samedi. Ils ont confisqué un sac contenant 600 000 euros (632 000 dollars) en espèces, ainsi que des ordinateurs, des téléphones et d’autres preuves, a déclaré le procureur.

“Il est soupçonné que des tiers occupant des postes politiques et/ou stratégiques au sein du Parlement européen se sont vu verser d’importantes sommes d’argent ou ont offert des cadeaux substantiels pour influencer les décisions du Parlement”, a déclaré dimanche le parquet belge dans un communiqué.