4 accusés d’avoir battu un adolescent qui s’est ensuite suicidé

BAYVILLE, NJ (AP) – Quatre élèves ont été inculpés et un surintendant de district scolaire a démissionné après une attaque enregistrée contre une élève de 14 ans du New Jersey dans le couloir de son école diffusée sur les réseaux sociaux dans les jours précédant sa famille dit elle s’est suicidée.

Un mineur a été accusé de voies de fait graves, deux ont été accusés de complot en vue de commettre des voies de fait graves et un a été accusé de harcèlement, ont déclaré samedi les procureurs du comté d’Ocean, dans le New Jersey.

Les quatre mineurs et leurs tuteurs ont reçu des copies des plaintes et ils ont été libérés en attendant les futures comparutions devant le tribunal, a déclaré samedi le procureur du comté d’Ocean, Bradley D. Billhimer, dans un e-mail.

La famille d’Adriana O. Kuch a retrouvé son corps le 3 février, deux jours après l’avoir battue à côté des casiers de l’école secondaire Central Regional High School de Bayville, a déclaré son père.

Le district scolaire régional central a annoncé samedi la démission du surintendant Triantafillos Parlapanides, mais n’a pas immédiatement fourni d’informations supplémentaires.

Le district a déclaré dans un communiqué qu’il “évalue toutes les allégations d’intimidation actuelles et passées”.

Dans une interview avec WNBC-TV, son père, Michael Kuch, a déclaré qu’Adriana avait été frappée avec une bouteille d’eau de 20 onces (0,56 litre). Elle a reçu des soins de l’infirmière de l’école après que l’attaque l’ait laissée avec des ecchymoses et des blessures.

“Je sais pourquoi c’est arrivé”, a-t-il déclaré. “C’est arrivé parce que ces deux-là ne s’aimaient plus depuis quelques années et qu’elle menaçait ma fille en ligne.”

Après que les élèves du lycée aient participé à une grève mercredi, Parlapanides a écrit dans une lettre aux parents que la manifestation interférait avec “le processus d’apprentissage” et que les futurs “rassemblements” nécessiteront l’approbation préalable de l’administration.

“J’ai parlé avec les élèves manifestants devant l’école mercredi et j’ai proposé de m’asseoir et de les rencontrer pour discuter de leurs préoccupations”, a déclaré le procureur, Billhimer, qui était de nouveau au lycée vendredi pour rencontrer les organisateurs de la manifestation pour plus de deux heures.

Billhimer a déclaré qu’il avait discuté des moyens d’améliorer la réponse du district aux “incidents” scolaires lors d’une réunion samedi avec Parlapanides.

“J’ai également partagé quelques suggestions concernant les changements de personnel ainsi que les programmes et les services pour répondre aux besoins des élèves”, a écrit Billhimer.

Adriana est née à Toledo, Ohio, et a déménagé à Bayville il y a sept ans, selon sa nécrologie. Elle a été décrite comme une amoureuse des animaux et une fille qui aidait les enfants ayant des besoins spéciaux.

The Associated Press