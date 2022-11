4 accusés après une agression présumée à motivation raciale dans l’ouest de l’Île-du-Prince-Édouard

La GRC de l’ouest de l’Î.-P.-É. a accusé quatre hommes d’agression et de vandalisme présumés à Abram-Village au début de septembre.

La police a été appelée au Centre récréatif Évangéline vers 1 h 30 le 3 septembre, alors qu’un événement lié au Festival acadien de l’Î.-P.-É. se terminait. Deux hommes ont été blessés et transportés à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

Certaines personnes qui s’étaient portées volontaires au festival ont également signalé que leurs véhicules avaient été vandalisés dans le parking.

Des groupes locaux ont déclaré que les victimes étaient des immigrants d’Algérie qui s’étaient installés dans la région et ont qualifié l’attaque de motivation raciale.

L’une des personnes blessées dans l’attaque travaillait pour la Coopérative d’intégration francophone, l’organisme provincial qui vient en aide aux nouveaux immigrants d’expression française. L’autre était une employée de l’Association française des garderies de l’Île-du-Prince-Édouard, qui compte beaucoup sur les nouveaux arrivants pour pourvoir les postes au sein de son système.

Le groupe de défense de l’Île-du-Prince-Édouard BIPOC USHR (qui signifie Noir, Indigène et Personnes de couleur unies pour la force, le foyer et la relation) a déclaré que l’attaque équivalait à un cas d’islamophobie.

En quelques jours, la police avait procédé à quatre arrestations, mais plus de deux mois plus tard, c’est la première nouvelle d’accusations portées contre les hommes.

Elles sont:

Darren Richard, 29 ans, d’Egmont Bay, a été accusé d’agression et de menaces;

Samuel Bernard, 25 ans, d’Urbainville, a été accusé de voies de fait;

Troy Gallant, 28 ans, d’Abram-Village, a été accusé de voies de fait ;

Tyson Arsenault, 23 ans, de Wellington, a été accusé de méfait, une infraction au Code criminel associée aux dommages matériels.

La GRC continuera de travailler avec les insulaires du BIPOC pour bâtir des communautés plus sûres, a déclaré le gendarme de la GRC d’East Prince. Gabin Moore. (Gabrielle Drumond/Radio-Canada)

“La GRC de l’Î.-P.-É. reconnaît que des incidents comme celui-ci ont un effet profond au-delà des personnes directement impliquées”, a déclaré le gendarme de la GRC. a déclaré Gavin Moore dans un communiqué de presse publié vendredi matin.

“Nous continuons de travailler avec la communauté BIPOC et tous les Insulaires dans le but commun de bâtir des communautés plus sûres.”

Des témoins toujours recherchés

La GRC est toujours à la recherche de témoins de l’incident.

Lors d’une réunion communautaire tenue le 7 septembre, le vice-président de l’association française des garderies, Patrick Buswell, a déclaré qu’il espérait que des témoins se manifesteraient.

Patrick Buswell, vice-président de l’Association des garderies françaises de l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré en septembre que de nombreuses personnes de la communauté avaient honte à la suite de l’attaque. (Rick Gibbs/CBC)

“Peut-être qu’ils ont peur de partager des informations, sachant que ces agresseurs pourraient leur revenir”, a-t-il déclaré.

“J’espère que ces témoins décideront de résister à l’intimidation, à l’intimidation, à la violence… C’est tellement important pour le processus de guérison, mais aussi pour identifier les personnes qui ont participé à ces actions épouvantables.”

L’éducatrice en garderie a déménagé

L’éducatrice blessée dans l’attaque a quitté la région Évangéline avec sa famille peu de temps après parce qu’elle ne se sentait plus en sécurité, ont indiqué des responsables de l’association des garderies.

Isabelle Dasylva-Gill, directrice générale de la SAFÎLE (Société acadienne et francophone de l’Î.-P.-É.), la principale voix de la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré à l’époque que le déménagement n’était pas surprenant .

“Vous devez comprendre que, vous savez, les gens viennent ici pour la sécurité… Le premier réflexe est de s’éloigner en quelque sorte de la zone de danger”, a-t-elle déclaré.