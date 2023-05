4 300 diamants assurés pour 129 millions de dollars ont été volés. Un tribunal condamne 5 hommes pour le braquage

BERLIN (AP) – Un tribunal allemand a condamné mardi cinq hommes pour avoir pénétré par effraction dans un musée de Dresde et volé 21 bijoux contenant plus de 4 300 diamants.

Les hommes âgés de 24 à 29 ans ont été condamnés à des peines de prison allant de quatre ans et quatre mois à six ans et trois mois, a rapporté l’agence de presse allemande dpa. Un prévenu a été acquitté.

Le tribunal d’État de Dresde a statué que les cinq étaient responsables du vol des bijoux du XVIIIe siècle au Green Vault Museum le 25 novembre 2019. Les responsables ont déclaré à l’époque que les objets volés comprenaient une grande broche en diamant et une épaulette en diamant.

Le crime était considéré comme l’un des vols de bijoux les plus spectaculaires d’Allemagne de l’histoire récente. Les pièces prises avaient une valeur totale assurée d’au moins 113,8 millions d’euros (129 millions de dollars).

Les hommes ont été accusés d’avoir déclenché un incendie juste avant le cambriolage pour couper l’alimentation électrique des lampadaires à l’extérieur du musée, et d’avoir également mis le feu à une voiture dans un garage voisin avant de fuir vers Berlin. Ils ont été capturés plusieurs mois plus tard lors de raids dans la capitale allemande.

Le tribunal les a reconnus coupables d’incendie criminel particulièrement aggravé combiné à des lésions corporelles dangereuses, de vol avec armes, de dommages matériels et d’incendie volontaire.

Les juges qui ont entendu l’affaire ont observé que certains des hommes avaient agi avec « une énergie criminelle considérable », a rapporté dpa. Le but était « de devenir riche », ont déclaré les juges.

Plus de 100 témoins et 11 experts ont témoigné au cours de la procédure principale du procès, selon l’agence de presse.

Le Green Vault est l’un des plus anciens musées du monde. Il a été créé en 1723 et contient le trésor d’Auguste le Fort de Saxe, comprenant environ 4 000 objets en or, pierres précieuses et autres matériaux.

En janvier, la défense, l’accusation et le tribunal sont parvenus à un accord après la restitution de la plupart des bijoux volés. Cependant, certaines des pièces les plus importantes contenant de gros diamants manquent toujours, selon dpa.

Quatre accusés qui ont accepté la négociation de peine ont par la suite admis leur implication dans le crime par l’intermédiaire de leurs avocats. Le cinquième accusé a également avoué, mais seulement avoir aidé à se procurer des objets tels que les haches utilisées pour faire des trous dans la vitrine du musée, a rapporté dpa.

Les pièces restituées n’effacent pas le fait que la collection d’ensembles de bijoux complets du musée « est probablement détruite à jamais », a déclaré le juge président Andreas Ziegel Ziegel.

L’État de Saxe, où se trouve Dresde, a réclamé près de 89 millions d’euros de dommages et intérêts pour couvrir le coût des pièces retournées endommagées, les bijoux manquants et les réparations des vitrines détruites et du bâtiment du musée.

Dans ses remarques de mardi, Ziegel s’est directement adressé aux accusés, affirmant qu’il leur appartenait de décider s’ils continuaient à commettre des crimes.

« Il y a des choses dans votre vie qui valent la peine de vivre une vie différente », a déclaré le juge, selon dpa. « C’est à vous de choisir ce que vous faites de votre vie. »

Kirsten Grieshaber, Associated Press