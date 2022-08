4-24 novembre – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès des services de police locaux. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Andrew M. Moyer, 27 ans, du pâté de maisons 200 de Morrow Street, Somonauk, a été accusé le 23 novembre de possession de marijuana par un conducteur et d’excès de vitesse de 21 à 25 milles à l’heure. La police a remarqué une Mitsubishi orange roulant à 41 miles à l’heure dans une zone de 20 mph allant vers le nord sur Camp Dean Road au sud de Granart Road peu avant 15h30, selon le rapport.

• Deux alliances et une bague de fiançailles évaluées ensemble à 3 000 $ ont été volées le 24 novembre dans une maison du bloc 300 de Mallard Lane. Le propriétaire a déclaré que les bagues étaient conservées dans un tiroir de la commode de la chambre et que personne ne les avait vues depuis juillet, et la vidéo de surveillance ne montre personne dans la chambre du deuxième étage, selon le rapport.

• Lakeisha N. Horn, 29 ans, du bloc 1400 de Twombly Road, DeKalb, a été accusée le 18 novembre de possession illégale de marijuana par un conducteur, pas d’assurance, pas de permis de conduire valide, virage incorrect à une intersection et mauvaise utilisation de la voie. La police a été informée peu après midi d’un SUV Ford bleu « partout dans la voie », indique le rapport.

• Amarius C. Tennial, 19 ans, du bloc 00 de Barn Swallow Court, Aurora, a été accusé le 15 novembre d’excès de vitesse de 73 miles à l’heure dans une zone de 55 mph et de conduite sans assurance. La police a également confisqué un permis de conduire de l’Indiana en sa possession que Tennial a admis avoir utilisé pour acheter de l’alcool alors qu’il était hors de l’État ce week-end, selon le rapport.

• Andrew J. DeMars, 27 ans, du bloc 00 de South Barton Trail, Batavia, a été accusé le 4 novembre de transport illégal d’alcool par un conducteur, de conduite sans assurance et de conduite avec une immatriculation expirée. Selon le rapport, la police a remarqué son véhicule en raison de l’expiration de l’immatriculation. La police a trouvé quatre bouteilles à un coup Fireball ouvertes et vides, ainsi qu’un petit joint de marijuana dans une boîte dans la console centrale, selon le rapport. L’enregistrement a expiré depuis juillet 2019.

• Juan C. Garcia-Mancera, 32 ans, du bloc 1300 de la rue Monomoy, Aurora, a été accusé le 7 novembre de possession d’alcool en tant que passager dans un véhicule. Selon des informations, la police a arrêté le conducteur,

Maria E. Loza-Hernandez, 48 ans, de la même adresse, à minuit pour avoir teinté les verres des feux arrière, conduite avec permis suspendu et conduite sans assurance. Le passager a semblé en état d’ébriété et la police a observé une grande bouteille de vodka non scellée partiellement remplie sur le plancher arrière derrière le siège du conducteur, selon le rapport.