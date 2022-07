4-17 juillet – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de Kane. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Connor W. Peterson, 23 ans, du bloc 0-99 de Maple Street, Sugar Grove, a été accusé le 4 juillet de possession de marijuana pour adultes dans un véhicule à l’extérieur d’un conteneur approuvé et d’utilisation inappropriée des voies.

• Damien X. Hammette, 33 ans, du pâté de maisons 400 de Fifth Street, à Malte, a été accusé le 14 juillet d’avoir fui ou tenté de fuir un policier, conduite sans permis de conduire valide, conduite illégale d’une moto hors route sur l’autoroute, conduite un véhicule non routier sur la route et roulant sans assurance. Selon le rapport, les députés ont vu des motos hors route voyager vers l’ouest sur Keslinger Road et Friendship Way sans feux arrière à 1 h 41 à LaFox. En raison du problème de sécurité, l’adjoint a poursuivi les motards en fuite jusqu’à ce que deux d’entre eux se soient écrasés à Keslinger et Pouley Road lors d’un virage. L’un est remonté et est parti, l’autre était Hammette, qui n’a pas pu remettre son vélo en marche, selon le rapport.

• Casey B. Linstad, 46 ans, du bloc 0-99 de Windwood Drive, canton de Sugar Grove, a été inculpé le 17 juillet de deux chefs d’accusation de délit domestique. Selon des informations, Linstad et la victime se sont disputés au sujet de la faute d’orthographe de son nom sur la facture de téléphone portable Verizon et de son accès aux clés d’un véhicule sur lequel il souhaitait faire l’entretien.