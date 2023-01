4 000 maisons, écoles, mosquées : la démolition de l’Uttarakhand devant la Cour suprême

La Cour suprême entendra jeudi une requête contestant l’ordonnance de la Haute Cour d’Uttarakhand de quitter 29 acres de terrain ferroviaire à Haldwani alors que les résidents de la maison d’environ 4 000 personnes continuent de protester, de prier et d’implorer les autorités de ne pas procéder à la démolition.

Outre les maisons – près de la moitié des familles prétendent avoir un bail foncier – la région compte même quatre écoles publiques, 11 écoles privées, une banque, deux réservoirs d’eau aériens, 10 mosquées et quatre temples, en plus des magasins, construits au fil des décennies.

L’administration du district, suite à l’ordonnance du tribunal du 20 décembre après un long litige, a publié un avis dans les journaux demandant aux gens de retirer leurs biens d’ici le 9 janvier. Il couvre une bande de terrain de 2 km près de la gare de Haldwani — Gafoor Basti, Dholak Basti et Indira Nagar, dans la région de Banbhulpura.

Les autorités ont effectué une inspection sur le terrain tandis que les habitants continuaient à organiser des marches aux chandelles, des sit-in et des prières pour arrêter l’expulsion.

Une prière de congrégation, «Ijtemai dua», a été effectuée par des centaines d’entre eux dans une mosquée de la localité. L’imam de Masjid Umar, Maulana Mukim Qasmi, a déclaré à l’ANI que les gens priaient collectivement pour une solution. Certains des manifestants ont été vus en train de pleurer.

Uttarakhand | Un directeur divisionnaire supplémentaire des chemins de fer (ADRM) ainsi que d’autres responsables de l’administration ont inspecté la zone empiétée des chemins de fer à Haldwani. Cela vient après que la Haute Cour a ordonné de supprimer l’empiétement ferroviaire. pic.twitter.com/jVH4GyLMIR — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) 3 janvier 2023

Après que l’activiste-avocat Prashant Bhushan a fait une mention officielle à la Cour suprême, un banc composé du juge en chef DY Chandrachud et des juges SA Nazeer et PS Narasimha a déclaré qu’il serait entendu jeudi.

Accusant le gouvernement BJP d’agir contre une zone où la plupart des habitants sont musulmans, des militants et des politiciens se sont également joints aux manifestations.

Harish Rawat, haut responsable du Congrès et ancien ministre en chef, a tenu un « maun vrat » (vœu de silence) d’une heure à son domicile de Dehradun, la capitale de l’État. “L’Uttarakhand est un état spirituel”, a-t-il dit, “si 50 000 personnes, y compris des enfants, des femmes enceintes, des vieillards et des femmes, sont forcées de quitter leurs maisons et de sortir sur les routes, alors ce serait un spectacle très triste.”

L’ex-CM de l’Uttarakhand et chef du Congrès, Harish Rawat, est assis sur un jeûne silencieux d’une heure dans sa résidence de Dehradun pour soutenir les habitants de Banbhulpura de Haldwani À Haldwani, les gens manifestent dans les rues après l’ordre de HC de supprimer l’empiètement sur les terrains ferroviaires pic.twitter.com/8RsmMGljdH — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) 4 janvier 2023

“Le ministre en chef est le gardien de l’État. Mon jeûne silencieux d’une heure est consacré à [Pushkar Singh Dhami],” il a dit.

M. Dhami n’a pas réagi, mais la police et l’administration municipale disent que l’ordre du tribunal doit être suivi. “Nous avons divisé la zone en zones pour une mise en œuvre facile”, a déclaré le chef de la police régionale Nilesh A Bharne à l’agence de presse ANI.

Le magistrat du district Dheeraj S Garbyal a déclaré : « Les gens restent ici sur les terrains de la voie ferrée. Ils doivent être expulsés. Nos préparatifs se poursuivent pour cela. Nous avons exigé la force. Nous les expulserons bientôt.

Les résidents remettent en question le calendrier et l’intention des chemins de fer.

“Je suis ici aujourd’hui et je ne serai peut-être pas là demain ; ce sont mes enfants et mes petits-enfants qui m’inquiètent”, a déclaré Khairunisa, 70 ans, l’un des manifestants, à L’express indien.

« Où iront-ils si notre maison est démolie ? Les chemins de fer ne se sont-ils réveillés qu’après la construction de maisons, d’écoles et d’hôpitaux sur ce terrain ? elle a dit.

Le rapport Express indique qu’un Government Girls ‘Inter College (GGIC), qui compte plus de 1 000 étudiants, risque également d’être démoli. Un membre du personnel aurait déclaré que l’institution avait vu le jour en 1952 en tant que lycée avant d’être améliorée au fil des ans pour devenir un intercollège en 2005.

L’administration a reconnu que plus de 2 000 étudiants seront touchés. Le plan est de les déplacer dans des structures préfabriquées dans une autre zone à proximité pour l’instant.