3rd T20I Live: L’Inde se prépare pour un affrontement passionnant en série Décider contre SL

Inde vs Sri Lanka, 3e match T20I Mises à jour en direct : C’est le jour de la série décisive pour l’Inde dirigée par Hardik Pandya contre le Sri Lanka dirigé par Dasun Shanaka. Après avoir perdu 16 points lors du deuxième T20I, l’équipe indienne cherchera maintenant à se racheter lors du troisième et dernier match du T20I au Saurashtra Cricket Association Stadium à Rajkot samedi. Dans le deuxième T20I, Team India a chuté à 5 pour 57 tout en poursuivant 207 avant qu’Axar Patel et Suryakumar Yadav ne cousent un stand de 91 points. Cependant, les visiteurs ont repris le contrôle du jeu et ont enregistré une victoire de 16 points. Dans le premier T20I, l’Inde avait gagné par deux points. L’Inde n’a pas perdu une série à domicile depuis 2019 et ce record est aujourd’hui en danger. L’équipe dirigée par Dasun Shanaka a été de premier ordre et s’imaginera remporter les honneurs contre une jeune équipe indienne. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)