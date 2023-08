3M va payer 6 milliards de dollars pour résoudre les poursuites judiciaires liées aux bouchons d’oreilles concernant des réclamations pour dommages auditifs

3M a déclaré mardi que c’était parvenus à un accord suite à des poursuites alléguant que ses bouchons d’oreilles Combat Arms avaient entraîné des lésions auditives et des acouphènes. 3M paiera un total de 6 milliards de dollars entre 2023 et 2029 pour régler les poursuites intentées contre elle et Aearo Technologies.

Bien que le règlement soit « destiné à résoudre toutes les réclamations » associées aux bouchons d’oreilles, il ne s’agit « pas d’un aveu de responsabilité », a déclaré 3M dans un communiqué de presse.

« Les produits en cause dans ce litige sont sûrs et efficaces lorsqu’ils sont utilisés correctement », a ajouté la société. « 3M est prête à continuer à se défendre dans le cadre du litige si certaines conditions convenues dans l’accord de règlement ne sont pas respectées. »

Les bouchons d’oreilles au centre de la colonie sont conçus pour réduire le bruit pendant les combats et fournis à membres de l’armée américaine de 2003 à 2015.

Les bouchons d’oreille à double extrémité sont conçus pour filtrer le bruit jusqu’à deux niveaux différents, en fonction de la façon dont ils sont portés. Mais les poursuites allèguent qu’ils avaient un défaut qui pourrait rendre leur ajustement intra-auriculaire plus difficile, selon Surveillance des drogues, ce qui pourrait affecter la quantité de son qu’ils bloquent et leur efficacité à éviter les dommages auditifs. Une étude a révélé qu’entre 2001 et 2015, taux d’acouphènes parmi les militaires actifs est monté.

La perte et les dommages auditifs liés au bruit, y compris les acouphènes, peuvent être plus fréquents chez les personnes les militaires et les anciens combattants s’ils sont exposé à des niveaux dangereux du bruit sans protection auditive adéquate.

En savoir plus: Au-delà de la perte auditive, le bruit est une menace tacite pour la santé

Qu’est-ce que les acouphènes ? Y a-t-il un traitement ?

Les acouphènes sont une affection caractérisée par un bruit interne constant dans une ou les deux oreilles (la plupart des gens l’avoir dans les deux). Généralement, il s’agit d’une « sonnerie » aiguë, mais elle peut varier en hauteur ou en ton et incluez des sons comme un sifflement, un rugissement ou un clic.

Cela peut être provoqué par d’autres problèmes de santé, mais elle est souvent causée par une perte auditive due à une exposition à un bruit fort, qui, avec le temps, endommage les petites cellules nerveuses de l’oreille et entraîne une sonnerie persistante. Pour de nombreuses personnes, elle est si légère qu’elle est à peine perceptible et ne perturbe pas leur vie quotidienne. Pour d’autres, cela peut être grave, entraînant de l’anxiété, de la dépression, des problèmes de sommeil ou même des douleurs physiques. (Parce que la perte auditive survient souvent progressivementles acouphènes peuvent être plus fréquents chez les personnes âgées ou chez les personnes qui travaillent dans un environnement bruyant ou qui y sont exposées quotidiennement.

Il n’existe pas de « remède » contre les acouphènes, mais il existe des traitements qui peuvent les rendre gérables et réduire le stress et les sentiments négatifs de la personne qui en souffre. Le traitement dépendra de la cause des acouphènes, mais un masqueur d’acouphènes qui masque les acouphènes peut être recommandé par un médecin ou un audiologiste. Dans d’autres cas, une aide auditive peut être prescrite pour le traitement des acouphènes. Parfois, quelque chose d’aussi simple qu’une machine à bruit blanc à jouer pendant le sommeil apportera un soulagement.

Mais comme les acouphènes sont si souvent associés à de la détresse et à des émotions négatives, une thérapie ou des conseils pour aider une personne à surmonter sa réaction au stress ou son association avec les acouphènes peuvent apporter un certain soulagement, même si c’est à travers méditation ou thérapie de groupe. Il y a aussi quelque chose qui s’appelle thérapie de recyclage des acouphènesqui combine un dispositif auditif pour masquer les acouphènes avec une thérapie soigneuse qui aide le patient à apprendre à ignorer le bruit et à se détendre.

Pour trouver la gestion des acouphènes, recherchez un audiologiste ou un autre professionnel de la santé spécialisé dans la santé auditive. L’Association américaine des acouphènes a une recherche de fournisseur.

Pour aider à prévenir les acouphènes ou à prévenir une perte auditive supplémentaire, portez des bouchons d’oreilles lorsque vous êtes à proximité de bruit fort. Si vos acouphènes vous dérangent ou si vous commencez à remarquer des signes de perte auditive, il est important de faire vérifier votre audition et vos oreilles.

En savoir plus: La perte auditive est plus courante que vous ne le pensez : 5 signes qui devraient vous faire tester