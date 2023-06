3M paiera au moins 10,3 milliards de dollars pour régler des poursuites en matière d’eau potable «pour toujours chimique» aux États-Unis

Le fabricant de produits chimiques 3M Co. paiera au moins 10,3 milliards de dollars pour régler des poursuites judiciaires concernant la contamination de nombreux systèmes d’eau potable publics américains par des composés potentiellement nocifs utilisés dans la mousse anti-incendie et une multitude de produits de consommation, a annoncé jeudi la société.

L’accord compenserait les fournisseurs d’eau pour la pollution par des substances per- et polyfluoroalkyles, connues collectivement sous le nom de PFAS – une large classe de produits chimiques utilisés dans les produits antiadhésifs, résistants à l’eau et aux graisses tels que les vêtements et les ustensiles de cuisine.

Décrits comme des « produits chimiques éternels » parce qu’ils ne se dégradent pas naturellement dans l’environnement, les PFAS ont été associés à divers problèmes de santé, notamment des dommages au foie et au système immunitaire et certains cancers.

Les composés ont été détectés à des niveaux variables dans l’eau potable à travers le pays. L’Environmental Protection Agency a proposé en mars des limites strictes pour deux types courants, le PFOA et le PFOS, et a déclaré qu’elle souhaitait en réglementer quatre autres. Les fournisseurs d’eau seraient responsables de la surveillance de leurs systèmes pour les produits chimiques.

Au Canada, Santé Canada et Environnement Canada invitent actuellement le public à commenter jusqu’en juillet sur les PFAS alors que les agences gouvernementales ont adopté des règlements pour interdire les substances, comme Ottawa l’a fait avec les articles en plastique à usage unique.

Vague de règlements d’entreprises

L’accord 3M réglerait une affaire qui devait être jugée plus tôt ce mois-ci concernant une réclamation de Stuart, en Floride, l’une des quelque 300 communautés qui ont intenté des poursuites similaires contre des entreprises qui produisaient de la mousse anti-incendie ou le PFAS qu’elle contenait.

Le président de 3M, Mike Roman, a déclaré que l’accord était « un pas en avant important » qui s’appuie sur la décision de l’entreprise en 2020 d’éliminer progressivement le PFOA et le PFOS, et ses investissements dans « une technologie de filtration de l’eau de pointe dans nos opérations de fabrication de produits chimiques ». » La société, basée à St. Paul, dans le Minnesota, arrêtera toute production de PFAS d’ici la fin de 2025, a-t-il déclaré.

REGARDER | Une étude détaille les connaissances de l’industrie sur les dommages PFA depuis des décennies : Les grandes entreprises ont dissimulé les dangers des «produits chimiques pour toujours», selon des chercheurs DuPont et 3M ont sciemment dissimulé les risques graves pour la santé des soi-disant «produits chimiques éternels» dans leurs produits pendant des décennies, selon des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco. Aussi connus sous le nom de PFAS, les produits chimiques peuvent être trouvés dans des produits de tous les jours comme les vêtements, les articles ménagers et les emballages alimentaires.

Le règlement sera payé sur 13 ans et pourrait atteindre 12,5 milliards de dollars, selon le nombre de systèmes d’eau publics qui détectent les PFAS lors des tests requis par l’EPA au cours des trois prochaines années, a déclaré l’avocat Scott Summy, basé à Dallas, l’un des chefs de file. avocats pour ceux qui poursuivent 3M et d’autres fabricants.

Le paiement aidera à couvrir les coûts de filtrage du PFAS des systèmes où il a été détecté et de test des autres, a-t-il déclaré.

« Le résultat est que des millions d’Américains auront une vie plus saine sans PFAS dans leur eau potable », a déclaré Summy.

Plus tôt ce mois-ci, trois autres sociétés – DuPont de Nemours Inc. et les spin-offs Chemours Co. et Corteva Inc. – ont conclu un accord de 1,18 milliard de dollars pour résoudre les plaintes de PFAS d’environ 300 fournisseurs d’eau potable. Un certain nombre d’États, d’aéroports, d’établissements de formation de pompiers et de propriétaires de puits privés ont également poursuivi.

Les affaires sont en instance devant le tribunal de district américain de Charleston, en Caroline du Sud, où le juge Richard Gergel supervise des milliers de plaintes alléguant des dommages causés par les PFAS.

La plupart des poursuites ont découlé d’exercices d’entraînement de pompiers dans des aéroports, des bases militaires et d’autres sites aux États-Unis qui ont utilisé à plusieurs reprises des mousses contenant de fortes concentrations de PFAS, a déclaré Summy.

Le règlement de 3M est soumis à l’approbation du tribunal, a-t-il déclaré.

Société ne reconnaissant pas sa responsabilité

Le site Web de 3M indique que la société a aidé la marine américaine à développer des mousses contenant des produits chimiques PFAS dans les années 1960.

« Il s’agissait d’un outil important et salvateur qui a aidé à lutter contre les incendies dangereux, comme ceux causés par le kérosène », a déclaré la société.

3M a déclaré que sa participation au règlement « n’est pas un aveu de responsabilité » et a déclaré que si elle était rejetée par le tribunal, « 3M est prête à continuer à se défendre ».

Le coût du nettoyage des PFAS des systèmes d’eau américains pourrait éventuellement dépasser les sommes convenues dans les règlements, a reconnu Summy.

« Je ne suis pas sûr que quiconque sache quel sera ce chiffre ultime », a-t-il déclaré. « Mais je pense que cela va faire une énorme brèche dans ce coût … et vous n’avez pas à plaider pendant la prochaine décennie ou plus. »

En outre, 3M fait toujours face à des poursuites liées aux PFAS déposées par des particuliers ayant des réclamations pour blessures corporelles et dommages matériels, ainsi que par des États américains pour des dommages aux ressources naturelles telles que les rivières et les lacs qui ne faisaient pas partie du règlement.