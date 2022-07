3M Open: Hideki Matsuyama se retire après le premier tour alors que Sungjae Im et Scott Piercy partagent la tête | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Hideki Matsuyama a réussi un quadruple bogey neuf au 3M Open après avoir trouvé l’eau à trois reprises au 18e trou

Le favori d’avant-tournoi, Hideki Matsuyama, s’est retiré du 3M Open en raison d’une blessure après avoir vécu un premier tour cauchemardesque à Minneapolis.

Le n ° 14 mondial, le joueur le mieux classé dans le domaine, a cité la douleur au poignet comme raison de son retrait de l’événement du PGA Tour après un premier tour 77 au TPC Twin Cities.

Matsuyama n’a enregistré qu’un seul birdie lors d’une journée d’ouverture difficile, où il a également enregistré trois bogeys et mis trois balles dans l’eau au 18e par cinq sur son chemin un quadruple bogey neuf.

Hideki Matsuyama était le joueur le mieux classé en action cette semaine

L’ancien champion des Masters, parmi les joueurs liés à la série LIV Golf Invitational soutenue par l’Arabie saoudite, serait entré dans le deuxième tour de 12 coups de vendredi derrière les pionniers Scott Piercy et Sungjae Im.

Piercy a réussi un birdie sur trois de ses six premiers trous et a rebondi d’un bogey au neuvième pour commencer son neuf de retour avec quatre birdies dans une séquence de cinq trous, tandis que Im a réussi un birdie sur quatre de ses six derniers – y compris à partir de 26 pieds sur son dernier trou – pour arriver également à six sous.

Sungjae Im vise une première victoire depuis octobre

La paire détient un coussin à deux coups sur un groupe de cinq joueurs sur quatre sous qui contient Tony Finau, qui s’est remis d’un bogey à trois putts sur son premier trou pour faire cinq birdies sur son chemin vers un premier tour 67.

Finau n’a pas réussi à ajouter à son décompte puisqu’il a terminé avec six pars consécutifs, le laissant à égalité au troisième rang avec Tom Hoge, Brice Garnett, Doug Ghim et Emiliano Grillo, tandis que l’Anglais Matt Wallace est à cinq du rythme après un moins de 70 ans.

L’ancien capitaine de la Coupe Davis et joueur de l’ATP Tour Mardy Fish, qui fait ses débuts sur le PGA Tour après avoir reçu l’invitation d’un sponsor, se trouve en bas du classement après avoir lutté pour un 10 sur 81.

Fish était sept fois plus après seulement huit trous et a pris du retard avec des bogeys consécutifs à partir du 11e, bien que le joueur de 43 ans se soit brièvement rallié avec six normales consécutives avant de laisser tomber un tir au par-cinq en dernier.

