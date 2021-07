3M Open : Dustin Johnson manque la coupe alors qu’Adam Hadwin et Ryan Armor partagent la tête à mi-chemin | Actualités golfiques

Dustin Johnson n’a pas pu atteindre le week-end à l’Open 3M

Dustin Johnson a raté l’occasion de revenir au sommet du classement mondial après avoir subi une sortie choquante prématurée de l’Open 3M.

Johnson, qui aurait pu devancer Jon Rahm en tant que n ° 1 mondial avec une solide performance à TPC Twin Cities, a réussi des rondes de 70 et 72 pour manquer la coupe dans un non-major pour la première fois cette saison.

Vendredi, le double champion majeur a réussi un birdie sur trois de ses huit premiers trous, mais a ensuite tenté deux tentatives dans un bunker sur le green en route vers un bogey au neuvième, Johnson ayant ensuite percé un 12 pieds pour sauver le par au suivant.

Dustin Johnson était dans le groupe à égalité et dix à mi-parcours

Les bogeys consécutifs du 12e ont laissé Johnson nécessitant un birdie du dernier trou pour avoir une chance de passer le week-end, seulement pour qu’il trouve de l’eau sur le tee sur le chemin d’un bogey de clôture sur la normale cinq .

« De toute évidence, le vent s’est définitivement levé cet après-midi, ce qui a rendu le jeu un peu difficile », a déclaré Johnson. « J’ai pris un assez bon départ, je n’ai tout simplement pas touché assez de fairways sur les neuf derniers. J’ai essayé de m’accrocher. »

Adam Hadwin et Ryan Armor ont obtenu des 65s correspondants pour passer à 10 sous et partager la tête à mi-chemin, avec Jhonattan Vegas un tir hors du rythme aux côtés de Roger Sloan, Chez Reavie et Bo Hoag.

Les anciens champions majeurs Gary Woodland, Jimmy Walker et Keegan Bradley se dirigent tous vers le week-end dans le groupe trois en retard, tandis que Louis Oosthuizen – le leader des 54 trous à l’Open la semaine dernière – est un nouveau coup en arrière après des rondes successives de 68.

Louis Oosthuizen est actuellement neuvième au classement FedExCup

Le co-leader du jour au lendemain, Rickie Fowler, a suivi son premier tour de 64 avec un décevant de deux sur 73 pour prendre cinq retards aux côtés de Luke Donald et Rafa Cabrera Bello, alors que Tom Lewis et Sergio Garcia progressaient sur la barre des deux sous.

Un boguey dans le dernier trou a vu l’Écossais Robert MacIntyre manquer la coupe par le coup et le laisse avec une attente nerveuse de voir s’il restera dans le top 50 mondial, l’exigence de garantir l’entrée dans le WGC-FedEx St Jude Invitational de la semaine prochaine.

