Un duo de bénéfices industriels a mis en lumière les contraintes de la chaîne d’approvisionnement auxquelles les entreprises sont confrontées.

Le PDG de General Electric, Larry Culp, a déclaré mardi à CNBC que la société avait constaté des problèmes de chaîne d’approvisionnement et augmenterait les prix pour compenser les pressions sur les coûts dans des matériaux tels que l’électronique, les résines et l’acier.

3M a également déclaré qu’au cours de son trimestre, elle avait connu une forte demande, mais aussi des perturbations de la chaîne d’approvisionnement en raison de la pandémie et des tempêtes hivernales qui avaient fait grimper le prix des matières premières.

Cela pourrait avoir un effet d’entraînement sur d’autres entreprises industrielles qui publient des résultats cette semaine. Boeing devrait publier ses résultats mercredi et Caterpillar jeudi.

Les résultats de Boeing pourraient avoir un impact positif sur l’action GE, prédit Gina Sanchez, PDG de Chantico Global et stratège en chef du marché chez Lido Advisors.

« Boeing a en fait été en mesure de livrer des avions, ce qui est une composante importante de la demande future attendue, donc vous ne pouvez pas avoir la demande si vous n’avez pas l’approvisionnement et je pense que cela pourrait être très bon pour GE. Je pense que GE pourrait être battu pour une perspective trop pessimiste », a déclaré Sanchez mardi à« Trading Nation »de CNBC.

GE a battu les prévisions de bénéfices pour son trimestre terminé en mars, mais a manqué les prévisions de revenus. Les ventes globales ont chuté de plus de 12% – son unité aéronautique a vu ses revenus baisser de 28%.

Mark Newton, fondateur de Newton Advisors, a déclaré que Boeing semblait techniquement solide à l’approche des résultats mercredi.

« C’est une entreprise intéressante ici pour deux raisons principales. La première est qu’elle est en fait en baisse de 13% au cours des six dernières semaines, donc c’est un bien meilleur risque-récompense et ce n’est pas suracheté. Et la deuxième raison est structurellement, c’est vraiment à un niveau intéressant. tout près de 241 $, donc c’est toujours dans une tendance haussière par rapport à novembre dernier », a déclaré Newton lors de la même interview.