3e T20I Live : les couvertures sont toujours en cours, l’Inde et l’Irlande attendent que la pluie s’arrête

Inde contre Irlande, 3e T20I, mises à jour en direct: Cette série de trois matches sera suivie de la Coupe d’Asie, qui débutera le 30 août, co-organisée par le Pakistan et le Sri Lanka. Le tirage au sort du troisième T20 entre l’Inde et l’Irlande mercredi a été retardé en raison de la pluie. L’Inde mène la série de trois matches 2-0. Avant le début du jeu, la jeune équipe dirigée par Jasprit Bumrah a été vue en train de célébrer l’atterrissage réussi de Chandrayaan-3 sur le pôle sud de la Lune, faisant de l’Inde la première nation à le faire. Plus tôt dimanche, Ruturaj Gaikwad (58 sur 43), Rinku Singh (38 sur 21) et Sanju Samson (40 sur 26) ont joué le rôle principal alors que l’Inde battait l’Irlande par 33 points lors du deuxième match T20I. (Tableau de bord en direct)

Voici les mises à jour en direct du 3e match T20I entre l’Inde et l’Irlande, directement de Dublin :