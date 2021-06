3e place pour l’Inde dans les éliminatoires de la Coupe d’Asie bien méritée : entraîneur du Hyderabad FC

L’entraîneur-chef espagnol du Hyderabad FC, l’équipe de Super League indienne (ISL), Manuel Marquez, fait l’éloge de l’équipe nationale indienne de football après sa performance lors des éliminatoires combinés de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et de la Coupe d’Asie de l’AFC Chine 2023 à Doha plus tôt ce mois-ci.

Après leur défaite 0-1 contre les champions d’Asie du Qatar, l’Inde dirigée par Sunil Chhetri a battu le Bangladesh 2-0 avant de faire match nul contre l’Afghanistan pour se qualifier pour le tour final des éliminatoires de la Coupe d’Asie Chine 2023.

Marquez, 52 ans, dont le contrat avec le Hyderabad FC a été prolongé de deux ans en février de cette année, a déclaré : « J’ai regardé les matchs (de l’Inde) contre le Bangladesh et l’Afghanistan (plus tôt ce mois-ci) et je dois dire que j’ai vraiment apprécié les performances des jeunes indiens. Le match contre le Qatar a également été un véritable test. L’objectif de l’Inde était de terminer le plus haut possible dans le groupe et je pense que la troisième place était bien méritée. »

L’Inde a terminé troisième derrière le Qatar (22 points) et Oman (18 points) avec sept points dans le groupe E à cinq équipes. L’Afghanistan (6) et le Bangladesh (2) ont terminé respectivement quatrième et cinquième.

Marquez a déclaré que la longue pause d’après-saison d’ISL avait à la fois ses avantages et ses inconvénients. « Je pense que l’intersaison pour l’ISL est un peu trop longue, ce qui n’est pas idéal pour les joueurs. Mais cela nous donne du temps à passer avec la famille et les amis et aussi pour un film occasionnel. Les Euros et la Copa America nous ont également occupés.

« J’ai été en contact avec les propriétaires, le staff, les joueurs et les fans de l’Hyderabad FC, alors que nous commençons tous nos préparatifs pour la nouvelle saison », a-t-il déclaré.

L’Hyderabad FC a raté de peu les demi-finales de l’ISL 2020/21 alors qu’il terminait cinquième au tableau des points, ce qui représentait une énorme amélioration par rapport à sa dernière place de la saison précédente.

« C’est dommage que nous ayons raté le top 4 après avoir été si proches et nous ne pouvons pas attendre le début de la saison prochaine », a déclaré Marquez d’Espagne.

