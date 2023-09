3e ODI Live : Marsh, Smith en charge ; L’Inde a désespérément besoin de guichets

Inde contre Australie, 3e ODI, mises à jour en direct :Mitchell Marsh a évoqué son 17e demi-siècle ODI en 45 balles. Il bénéficie également du soutien de Steve Smith, qui s’occupe également des limites alors que l’Australie vise un bon total. D’un autre côté, les quilleurs indiens envisagent également d’autres guichets afin de prendre le dessus dans le match. Le skipper australien Pat Cummins a remporté le tirage au sort et a choisi de frapper en premier contre l’Inde. Pour l’Inde, le skipper Rohit Sharma et le frappeur vedette Virat Kohli sont de retour en action après avoir raté les deux premiers matchs. Des personnalités comme Shubman Gill et Ishan Kishan ont été reposées en raison de la fièvre virale. (Tableau de bord en direct)

Inde (jeu XI) : Rohit Sharma (c), Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul (w), Suryakumar Yadav, Ravindra Jadeja, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna

Australie (jeu XI) : Mitchell Marsh, David Warner, Steven Smith, Marnus Labuschagne, Alex Carey (avec), Glenn Maxwell, Cameron Green, Pat Cummins (c), Mitchell Starc, Tanveer Sangha, Josh Hazlewood

Voici les mises à jour en direct du troisième ODI Inde vs Australie de Rajkot :