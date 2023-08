3e ODI en direct : les Antilles optent pour le terrain, pas de Kohli et de Rohit pour l’Inde

IND vs WI, 3e ODI, mises à jour en direct : Les Antilles ont remporté le tirage au sort et ont choisi d’affronter l’Inde lors du troisième et dernier ODI de la série de trois matches mardi, au stade Brian Lara de Tarouba. Rohit Sharma et Virat Kohli ont de nouveau été reposés mais Ruturaj Gaikwad et Jaydev Unadkat ont eu une chance par l’équipe indienne de cricket. Après que l’Inde ait fait face à une défaite choquante à six guichets lors du deuxième match, la série a été égalisée à 1-1. Shai Hope a mené avec une invincibilité de 63 alors que les Antilles ont battu l’Inde par six guichets lors du deuxième ODI à la Barbade samedi. Poursuivant 182, les hôtes étaient 91 pour 4 à un moment donné, mais Hope a aidé l’équipe à gagner le match à partir de là. (Carte de bord en direct)

Voici les mises à jour en direct du 3e match ODI entre l’Inde et les Antilles de Trinidad :