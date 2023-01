3e ODI en direct: Duffy supprime Suryakumar Yadav, l’Inde perd 5 guichets contre la Nouvelle-Zélande

IND vs NZ, 3e mises à jour en direct ODI :L’Inde a perdu cinq guichets contre la Nouvelle-Zélande après que l’équipe ait perdu Rohit Sharma, Shubman Gill, Ishan Kishan, Virat Kohli et Suryakumar Yadav lors du troisième et dernier match ODI mardi au Holkar Cricket Stadium, Indore. Rohit Sharma est parti pour 101 sur 85 balles tandis que Shubman Gill est tombé pour 112 sur 78 balles. Rohit Sharma et Shubman Gill ont cousu 212 points pour le guichet d’ouverture avant que le skipper indien ne devienne la victime de Michael Bracewell et que son co-ouvreur ne soit renvoyé par Blair Tickner. Plus tôt, le skipper néo-zélandais Tom Latham a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer contre l’Inde. L’Inde a appelé le stimulateur Umran Malik et Yuzvendra Chahal pour jouer XI et a mis au banc Mohammad Shami et Mohammed Siraj. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

Inde (Jouer XI): Rohit Sharma(c), Shubman Gill, Virat Kohli, Ishan Kishan(w), Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Washington Sundar, Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal, Umran Malik

Nouvelle-Zélande (jouant XI): Finn Allen, Devon Conway, Henry Nicholls, Daryl Mitchell, Tom Latham(w/c), Glenn Phillips, Michael Bracewell, Mitchell Santner, Lockie Ferguson, Jacob Duffy, Blair Tickner

Voici les mises à jour en direct du 3e match ODI entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande directement depuis le stade de cricket Holkar à Indore