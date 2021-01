Des équipes de recherche ont patrouillé des chiens alors que des hélicoptères et des drones équipés de caméras de détection de chaleur survolaient la colline dévastée d’Ask, un village de 5000 habitants à 25 kilomètres au nord-est d’Oslo, dans des conditions hivernales rigoureuses.

La police norvégienne a promis de ne pas réduire les recherches, bien qu’une équipe de sauvetage de la Suède voisine soit déjà rentrée chez elle.

Le chef de la police locale, Ida Melbo Oeystese, a déclaré qu’il serait encore possible de trouver des survivants dans les poches d’air des bâtiments détruits.

« Sur le plan médical, vous pouvez survivre plusieurs jours si vous avez de l’air », a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse.

Un deuxième et un troisième corps avaient été retrouvés à la fin de samedi après la découverte du premier vendredi. Jusqu’à présent, seul un chien dalmatien a été sauvé vivant des ruines.

Le roi Harald V, la reine Sonja et le prince héritier Haakon prévoient de se rendre dimanche dans la zone sinistrée pour rendre hommage aux victimes et rencontrer les habitants et les secouristes. Le monarque de 83 ans a déclaré dans son discours du Nouvel An que la famille royale avait été profondément affectée par la tragédie.

La police norvégienne a publié les noms et les années de naissance des 10 personnes initialement portées disparues, dont un enfant de 2 ans. Les responsables n’ont pas encore identifié les trois corps récupérés.

Le glissement de terrain tôt mercredi a coupé une route à travers Ask, laissant un ravin profond en forme de cratère. Des photos et des vidéos montraient des bâtiments accrochés au bord du ravin, qui devenait 700 mètres de long et 300 mètres de large. Au moins neuf immeubles de plus de 30 appartements ont été détruits.

L’opération de sauvetage est entravée par le nombre limité d’heures de clarté en Norvège à cette période de l’année et par les craintes d’une nouvelle érosion. Le sol du site est fragile et ne peut pas supporter le poids des équipements de sauvetage, y compris un véhicule lourd de l’armée norvégienne.

Plus de 1 000 personnes ont été évacuées et des responsables ont déclaré que jusqu’à 1 500 personnes pourraient être déplacées de la région par crainte de nouveaux glissements de terrain.

La cause exacte de l’accident n’est pas encore connue, mais la municipalité de Gjerdrum, où se trouve Ask, est connue pour avoir beaucoup d’argile rapide, un matériau qui peut passer de la forme solide à la forme liquide. Les experts ont déclaré que la substance argileuse associée à des précipitations excessives et au temps humide typique de la Norvège à cette période de l’année pourrait avoir contribué au glissement de terrain.

Les autorités norvégiennes ont averti les gens en 2005 de ne pas construire de bâtiments résidentiels dans la région, mais des maisons ont finalement été construites plus tard dans la décennie.

La porte-parole de la Direction norvégienne des ressources en eau et de l’énergie, Toril Hofshagen, a qualifié le glissement de terrain d’unique dans sa destruction.

« Il n’y a pas eu de glissement de terrain rapide d’argile de cette ampleur en Norvège depuis 1893 », a déclaré samedi Hofshagen aux médias.