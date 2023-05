3e arbre empoisonné à Kelowna en moins d’un an

Ce n’est pas facile d’être écolo.

Un troisième arbre a été empoisonné dans les limites de la ville de Kelowna au cours des 12 derniers mois, cette fois sur Sunset Drive.

Cette fois, 25 trous ont été forés dans l’arbre, avant d’y verser de l’herbicide.

L’arbre devrait mourir dans les deux à trois prochains mois, date à laquelle il sera enlevé par le personnel de la ville.

« Il est difficile de comprendre comment quelqu’un dans notre communauté ferait tout son possible pour tuer un arbre comme celui-ci, pour y percer 25 trous et les remplir d’herbicide », a déclaré le directeur général d’Infrastructure, Mac Logan. « La ville devra récupérer le coût pour éventuellement enlever l’arbre pour le remplacer, mais l’idée que quelqu’un choisirait activement de nuire à sa communauté de cette manière me dérange énormément. C’est maintenant arrivé pour la troisième fois en moins d’un an et nous, en tant que communauté, devons mettre fin à de tels actes.

D’autres actes d’homicide d’arbres ont été commis dans la région de Clarence Greenspace et sur Manhattan Drive au cours de la dernière année. L’empoisonnement dans le Clarence Greenspace a entraîné la mort de six trembles en raison du système racinaire connecté.

Une enquête pour identifier les suspects est en cours.

Toute personne ayant été témoin de cet incident ou détenant des renseignements à ce sujet est priée d’appeler la GRC de Kelowna au 250-762-3300 en mentionnant le numéro de dossier 2023-800746.

