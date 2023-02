3D Pinball Space Cadet to Solitaire, Twitter se souvient d’avoir joué à des jeux de bureau pendant «l’âge d’or»

Vous souvenez-vous du temps où nous nous précipitions tous de l’école pour allumer le bureau et jouer aux très rares jeux disponibles dans les anciennes versions de Windows ? Bien sûr! Ce sont ces jeux qui nous ont distraits dans les laboratoires informatiques et nous ont fait passer du temps dessus au lieu de “peindre” et “HTML”. Si vous vous rapportez à cela, vous vous souviendrez de 3D Pinball Space Cadet, Solitaire, Vice City, etc. Eh bien, si vous ne le faites pas, alors ce fil Twitter vous fera certainement marcher dans le passé et vous remémorer l’époque où était alors la « nouvelle » source de divertissement pour les millennials.

Se rendant sur le site de micro-blogging, un utilisateur a posté une capture d’écran de “3D Pinball for Windows – Space Cadet” et a demandé à sa famille Twitter : “Vous êtes peut-être vieux, mais êtes-vous si vieux ?”. Le fil de discussion contenait également une autre capture d’écran de “Solitaire” qui emmenait les internautes dans un voyage nostalgique et leur rappelait le “bon vieux temps”. Les deux jeux étaient les classiques de Microsoft dans les années 90 qui se sont estompés au fil du temps en raison des progrès de la technologie et de l’innovation. Alors que 3D Pinball est apparu pour la dernière fois dans la version client de Windows XP, les utilisateurs peuvent toujours jouer aux versions mises à jour de Solitaire dans les récents Windows 10 et 11. Jeux.

Desis ne pouvait s’empêcher de regarder en arrière sur le temps et de partager ses propres expériences avec de tels jeux, y compris Minesweeper, Dangerous Dave, etc. » a répondu un utilisateur tandis qu’un autre a dit : « Solitaire et démineur ke zamane ke hai hun ».

Jeu de laboratoire informatique ka fav — Dhiraj marshainy (@DhirajMarshainy) 3 février 2023

école ke laboratoire informatique mein yahi jeu khelne jate le, depuis lors, le bouton de tabulation Alt + utilise krna sekh gaye le— Ayush Tomar (@tomarayush6141) 3 février 2023

“Sans aucun doute le meilleur jeu de tous les temps”, a commenté le troisième utilisateur. Le quatrième a fait remarquer: “Le jeu préféré est probablement le premier jeu sur PC auquel j’ai joué, depuis lors, je savais que je serais un joueur.”

