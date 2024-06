39 symptômes précoces inattendus du cancer

8.

« Je n’avais aucun symptôme. J’ai juste fait un rêve effrayant dont je ne pouvais pas me débarrasser. Cela semble bizarre, mais c’est la vérité. Ma mère est décédée en mars 2020 d’un cancer du col de l’utérus. Nous avons trouvé un de ses journaux où elle a écrit en 2017 : « Je pense que j’ai un cancer », mais elle n’est jamais allée chez le médecin pour le faire examiner parce qu’elle avait peur. Avancez d’un an, et en octobre 2021, j’ai rêvé qu’elle entrait dans mon salon et. Je me suis assise sur mon canapé. Elle avait ce gros point violet sur le côté droit de son cou, et j’ai dit : « Maman, qu’est-ce que c’est sur ton cou ? Et elle m’a regardé et m’a dit : « Ne sois pas comme moi. Allez chez le médecin et demandez. Cela signifie la mort si vous ne le faites pas. » Je me suis réveillé juste après. C’était un rêve étrange, mais j’ai juste essayé de l’ignorer. Cependant, quelque chose à ce sujet n’arrêtait pas de me harceler. «

« En février 2022, j’ai finalement décidé que je devais quand même me faire examiner et j’ai pris rendez-vous avec mon médecin pour le premier examen que j’avais eu depuis des années.

Tout mon sang est revenu normal. Mon urine était bonne aussi. Les seules choses qui inquiétaient le médecin étaient ma tension artérielle et mon poids, qui étaient un peu plus élevés qu’elle ne le souhaitait, et elle m’a demandé de modifier mon mode de vie. Le rendez-vous touchait à sa fin lorsqu’elle a dit : « Eh bien, laissez-moi juste faire un examen médical rapide pour dire que nous avons été minutieux. » Lorsqu’elle a senti mon cou rechercher des ganglions lymphatiques, j’ai vu son visage changer et elle a dit : « Vous avez un nodule sur la thyroïde. C’est probablement bénin, la plupart le sont, mais je vais vous orienter vers l’endocrinologie au cas où.

Pour raccourcir une histoire déjà longue, ce n’était pas anodin. J’ai reçu un diagnostic de cancer papillaire de la thyroïde en avril 2022 et j’ai subi une thyroïdectomie complète en mai 2022, au cours de laquelle ils ont retiré une tumeur de 3,7 cm de mon cou. Je vais bien depuis, sans aucun signe de cancer au cours des deux dernières années. Cependant, je devrai subir des examens réguliers pour le reste de ma vie. Parce que le PTC se développe lentement, l’endocrinologue a dit que j’aurais pu l’avoir pendant dix ans ou plus. Maintenant, selon lui, je suis plus susceptible de mourir d’autre chose que de ce cancer.

Maintenant, je ne crois pas nécessairement aux trucs paranormaux, mais je ne crois pas pas y croire non plus. Alors, est-ce que ma mère est revenue en rêve pour me prévenir de ma tumeur ? Mon corps a-t-il manifesté le rêve comme un moyen de me faire connaître la tumeur parce que d’une manière ou d’une autre, j’en avais connaissance inconsciemment ? Était-ce juste une coïncidence ? Je ne sais pas, mais de toute façon, je suis content d’avoir écouté ce rêve. »

—u/ThisMFerIsNotReal