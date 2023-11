39 Philippins restent à Gaza au milieu du conflit israélo-palestinien

Des familles palestiniennes fuyant la ville de Gaza et d’autres parties du nord de Gaza vers les zones du sud marchent le long d’une route le 10 novembre 2023, au milieu des combats en cours entre Israël et le mouvement palestinien Hamas. Des milliers de Palestiniens ont fui les violents combats entre les militants du Hamas et l’armée israélienne dans la ville de Gaza, un mois après que le Hamas, basé dans la bande de Gaza, est entré dans le sud d’Israël le 7 octobre, lors d’une attaque sans précédent déclenchant une guerre déclarée par Israël au Hamas avec représailles. bombardements sur Gaza.