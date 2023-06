39 nouveaux campings à explorer au McDonald Creek Park près de Nakusp

Le parc provincial McDonald Creek a ajouté 39 nouveaux terrains de camping dont les Britanno-Colombiens pourront profiter cet été.

« Nous savons que les gens se soucient profondément des parcs provinciaux et veulent qu’ils soient gérés efficacement. Investir dans nos parcs offre plus de possibilités aux gens de se connecter avec la nature et rend l’expérience de BC Parks encore meilleure », a déclaré George Heyman, ministre de l’Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques dans un communiqué de presse.

McDonald Creek Park est situé au sud de Naksup, et les 468 hectares de nature sont depuis longtemps un endroit populaire pour les loisirs d’été. Le parc offre également une plage de sable de plusieurs kilomètres le long du lac Upper Arrow, ainsi qu’une zone de prairie ouverte et des campings au bord de l’eau. La nouvelle boucle des terrains de camping a porté à 112 le nombre d’emplacements de camping accessibles en véhicule.

La nouvelle expansion a un prix d’environ 750 000 $ et fait partie d’un investissement de 21,5 millions de dollars pour l’expansion des loisirs de plein air dans la province. Outre l’expansion des campings et des sentiers, les améliorations du parc comprendront des améliorations aux installations existantes et l’accessibilité pour les personnes qui utilisent des fauteuils roulants, des poussettes ou qui ont d’autres besoins d’accessibilité, indique le communiqué.

Pour 28 des nouveaux campings, les réservations ouvriront à 7 h le 26 juin, selon le communiqué. Les 11 autres seront attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les réservations peuvent être faites en ligne via la section camping du site Web de BC Parks.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC ParksCampingNakusp