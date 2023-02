39 morts lorsqu’un bus de migrants à destination des États-Unis franchit une falaise au Panama

Commentez cette histoire Commentaire

Au moins 39 personnes ont été tuées tôt mercredi lorsqu’un bus transportant 66 migrants du Darién Gap est tombé d’une falaise au Panama, ont annoncé les autorités locales. L’accident a souligné les périls du voyage de plus en plus courant à travers l’Amérique centrale vers les États-Unis. Le bus transportait les migrants vers un refuge à Chiriquí, une province de l’ouest du Panama limitrophe du Costa Rica, vers 4 h 40 lorsque le chauffeur a raté l’entrée du refuge, s’est retourné et a perdu le contrôle du véhicule, a déclaré Samira Gozaine, directeur de la migration du Panama. Il est entré en collision avec un autre bus et a dérapé d’une falaise.

Tous les passagers étaient des migrants qui avaient payé le service de bus privé pour se rendre au refuge en route vers le nord, a déclaré Gozaine au Washington Post. Certains des morts étaient des enfants, a-t-elle dit.

Plusieurs autres passagers ont été hospitalisés pour des blessures graves. “Nous imaginons que tout le monde dans ce bus a un type de blessure”, a déclaré Gozaine.

Un hôpital traitait 10 enfants âgés de 4 à 11 ans blessés dans l’accident, a déclaré son directeur médical à un station d’information locale. Trois étaient dans un état critique en début d’après-midi.

Le bus était conduit par deux Panaméens dûment licenciés, a déclaré Gozaine. Au moins un des conducteurs a été tué.

Les autorités n’ont pas identifié les nationalités des migrants. Mais l’ambassade de l’Équateur au Panama a dit que 22 des personnes présentes dans le bus étaient des Équatoriens. Le ministre cubain des Affaires étrangères a confirmé sur Twitter que des ressortissants cubains figuraient également parmi les passagers. Alors que les responsables panaméens continuent d’enquêter sur l’accident, le service cellulaire limité dans la région a rendu la communication difficile.

C’est le premier accident mortel impliquant des migrants depuis au moins un an, a déclaré Gozaine, alors même qu’un nombre record de migrants ont traversé le Darién en route vers les États-Unis. Le tronçon de 66 milles de jungle dense et de marais à la frontière entre la Colombie et le Panama, la seule lacune de la route panaméricaine de 19 000 milles entre Prudhoe Bay, en Alaska, et Ushuaia, en Argentine, sert de barrière entre l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale.

Près de 250 000 personnes ont traversé le Darién en 2022, selon le gouvernement panaméen, soit près du double du nombre de l’année précédente. Plus de 150 000 d’entre eux étaient des Vénézuéliens, soit le double de l’année précédente.

Les autres groupes les plus importants étaient les Équatoriens, les Haïtiens et les Cubains. Environ 16% étaient des enfants et des adolescents, selon l’Organisation internationale pour les migrations.

Au moins 36 personnes sont mortes dans le Darién Gap l’année dernière, selon les données recueillies par le Missing Migrants Project de l’OIM. Mais de nombreux décès dans la jungle ne sont jamais signalés et les restes ne sont jamais retrouvés, a déclaré l’agence, ce qui rend difficile de savoir exactement combien de personnes ont péri pendant le voyage.

Lors d’une réunion mardi, des responsables colombiens et panaméens ont convenu de renforcer les opérations militaires conjointes dans la jungle du Darién afin de lutter contre la migration irrégulière, le trafic de drogue et l’exploitation minière illégale.

Juan Pino, ministre panaméen de la Sécurité, a déclaré qu’environ 37 000 migrants sont entrés dans le pays jusqu’à présent cette année.

Le gouvernement panaméen demande aux migrants de prendre des bus pour continuer leur voyage vers le Costa Rica, après avoir traversé le Darién Gap et séjourné dans un camp de réfugiés du côté panaméen, a déclaré Juan Pappier, directeur adjoint par intérim pour les Amériques pour Human Rights Watch, qui s’est rendu à la région l’année dernière.

“Si vous obligez les gens à prendre ces bus, vous êtes responsable de tout ce qui s’y passe”, a déclaré Pappier. Il a fait valoir que l’accident mortel révèle “les politiques migratoires imprudentes et négligentes des autorités panaméennes qui veulent simplement que les migrants s’en aillent”.

Lors de sa visite, Pappier a remarqué que les bus commençaient à se remplir vers 15 heures et restaient ensuite garés jusqu’à la tombée de la nuit avant de repartir. Pappier a demandé pourquoi à un chauffeur, se souvient-il, et le chauffeur a répondu : “Parce que nous ne voulons pas que des migrants s’échappent”.

Les migrants passent de longues heures dans ces bus, qui ne s’arrêtent même pas aux toilettes, a déclaré Pappier. Ils sont souvent si exigus que les migrants doivent se tenir debout dans l’allée. Un bus s’est écrasé l’année dernière, blessant plusieurs passagers, dont certains ont été interviewés par Pappier. Aucun n’a été emmené à l’hôpital pour des soins médicaux, ont déclaré les migrants à Pappier. Ils ont simplement été récupérés par un autre bus pour continuer leur chemin.

L’accident, a-t-il ajouté, “n’était malheureusement pas surprenant. C’était une question de temps. »

Gozaine a déclaré aux journalistes locaux plus tôt mercredi que les chauffeurs de bus préfèrent souvent transporter les migrants la nuit ou tôt le matin pour éviter la circulation.

“Ils sont généralement très désespérés d’y arriver rapidement après un voyage aussi difficile à travers la jungle”, a-t-elle déclaré. “Ils veulent se rendre rapidement dans un refuge où ils pourront être pris en charge et recevoir de la nourriture et continuer leur chemin.”

Le président panaméen Laurentino Cortizo a déploré le crash mercredi matin.