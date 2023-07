39 morts et des dizaines de blessés dans un attentat-suicide lors d’un événement politique

L’attaque au Pakistan s’est produite dans une ville proche de la frontière du pays avec l’Afghanistan

Une puissante explosion a secoué dimanche la ville pakistanaise de Khar, ont annoncé les autorités locales. L’explosion, qui a frappé une convention locale du parti sunnite JUI-F, a tué au moins 39 personnes et fait plus de 120 blessés, ont indiqué les responsables.

« Je peux confirmer qu’à l’hôpital, nous avons 39 cadavres, avec 123 blessés [including] 17 patients dans un état grave », Riaz Anwar, ministre de la Santé de la province de Khyber Pakhtunkhwa, a déclaré à l’AFP. Un important déploiement de policiers a été envoyé sur le site de l’explosion, qui est désormais bouclé, a déclaré le ministre provincial de l’Information par intérim, Firoz Shah, ajoutant que les forces armées pakistanaises avaient également été envoyées dans la région.

Selon Shah, le nombre de personnes blessées dans l’explosion dépasse les 200. Des témoins ont déclaré au média Dawn que plus de 500 personnes s’étaient rassemblées pour une convention du parti politique JUI-F, qui comportait un discours de chef. « Alors que nous attendions l’arrivée de la direction centrale, une détonation soudaine et forte a fait écho dans la salle », Sabeeh Ullah, un partisan du JUI-F de 24 ans, qui a été blessé dans l’explosion, a déclaré à NDTV.

Un responsable des urgences a déclaré aux médias pakistanais qu’un dirigeant local du parti JUI-F était mort dans l’explosion. Parti conservateur religieux, le JUI-F fait partie de l’actuelle coalition gouvernementale au Pakistan. L’explosion est le résultat d’un attentat suicide, a déclaré l’inspecteur général de la police provinciale, Akhtar Hayat Khan, à Geo TV.

Le ministre de la Santé Anwar a également déclaré que l’incident « était un attentat suicide, le kamikaze s’étant fait exploser à proximité de la scène. » Le Premier ministre Shehbaz Sharif a fermement condamné l’attaque, s’engageant à « éliminer » les auteurs, qu’il a appelés « Ennemis du Pakistan ».

L’incident est survenu avant les élections parlementaires pakistanaises prévues en octobre ou novembre. Le parlement national était sur le point de se dissoudre dans les semaines à venir et les partis politiques se préparaient à une campagne électorale.

Aucun groupe n’a revendiqué l’attentat dimanche soir. Selon les médias pakistanais, une cellule locale de l’État islamique avait auparavant ciblé le parti JUI-F, qu’elle perçoit comme hypocrite quant au soutien du parti aux autorités pakistanaises.

Le Pakistan a récemment connu une forte augmentation des activités terroristes. Selon un rapport de juin d’un groupe de réflexion local, l’Institut pakistanais d’études sur les conflits et la sécurité, les six premiers mois de 2023 ont vu une « alarmant » montée de la terreur et des attentats-suicides, qui ont coûté la vie à près de 400 personnes.

Dans l’un des attentats les plus médiatisés, un kamikaze s’est fait exploser dans une mosquée à l’intérieur d’un complexe de police de la ville de Peshawar, tuant plus de 80 policiers.