38 meilleurs cadeaux pour les adolescents en 2023

La dernière version de la Nintendo Switch est une folie, mais elle offre plus de stockage, un meilleur son et un écran OLED de 7 pouces plus récent et plus grand. Selon Scott Stein de CNET, « La Switch OLED est la meilleure Nintendo Switch qui soit, point final ». Ce système de jeu mobile offre des heures et des heures de divertissement avec des jeux comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Pimkin 4 et Mario Kart 8 Deluxe.