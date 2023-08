37 travailleurs d’un centre de développement géré par l’État ciblés dans une enquête sur la fraude PPP – Shaw Local

Au Ludeman Developmental Center de Park Forest, 37 employés ont été licenciés, ont démissionné ou font l’objet de mesures disciplinaires en attente après qu’un organisme de surveillance de l’État a découvert qu’ils avaient fraudé un programme fédéral de prêts aux petites entreprises en période de pandémie.

Les employés qui travaillent au centre de développement géré par l’État dans la banlieue sud du comté de Cook comprennent 32 techniciens en santé mentale – environ 6% des travailleurs de première ligne occupant ce poste – trois superviseurs des services résidentiels, un coordinateur du programme d’habilitation et une infirmière auxiliaire autorisée.

Un porte-parole du Département des services sociaux de l’Illinois, l’agence qui gère le centre résidentiel de 383 lits pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale, a confirmé ces détails supplémentaires à la fin de la semaine dernière.

Neil Olson, l’avocat général du bureau de l’inspecteur général exécutif de l’Illinois, a précédemment confirmé à Capitol News Illinois que des dizaines d’employés d’agences d’État et d’autres entités relevant de la compétence de l’OEIG font l’objet d’une enquête en cours pour savoir s’ils ont obtenu frauduleusement Paycheck Protection Prêts programme. Au-delà de la confirmation de l’enquête, Olson a refusé de fournir des détails supplémentaires sur la sonde.

Les prêts de la US Small Business Administration étaient destinés à aider les petites entreprises à rester ouvertes et leurs employés payés car le COVID-19 a forcé des fermetures massives pour protéger la santé publique. Mais pressés de débourser les fonds, des fraudeurs à travers le pays ont volé des milliards de dollars destinés à soutenir les boutiques familiales, a révélé un rapport de surveillance fédéral le mois dernier. L’inspecteur général de la SBA a estimé que l’agence avait versé plus de 200 milliards de dollars d’aide «potentiellement frauduleuse» pendant la pandémie – environ 17% des 1,2 billion de dollars qui ont été dispersés via le PPP et d’autres programmes similaires.

Les employés confrontés à la discipline ont sollicité des prêts pour de petites entreprises en dehors de leur travail public. Mais ces entreprises n’ont peut-être pas existé ou, si elles existaient, n’ont peut-être pas gagné les revenus qu’elles ont déclarés. Les employés de l’État qui ont fait l’objet de mesures disciplinaires à ce jour ont reçu des prêts d’au moins 20 000 dollars. Recevoir ce montant signifiait qu’ils réclamaient un revenu dans leur deuxième emploi d’au moins 100 000 $ sur leurs demandes de prêt PPP.

Bien que les employés de l’État ne soient pas interdits d’emploi secondaire, les politiques de l’État exigent que les employés divulguent le travail extérieur aux agences qui les emploient. Certains employés de l’État, tels que les gestionnaires et les personnes responsables des achats et d’autres transactions financières, doivent également déposer des déclarations d’intérêt économique auprès du bureau du secrétaire d’État qui détailleraient toute propriété ou revenu d’entreprise extérieure.

Les enquêtes portent sur la question de savoir si les travailleurs ont déposé des documents frauduleux pour obtenir les prêts, agissant ainsi d’une manière « indigne d’un employé de l’État », ou ont omis de suivre les règles de divulgation des revenus secondaires – ou les deux. Les employés de l’État qui ont contracté des prêts PPP pour des entreprises légitimes qui ont été correctement divulguées ne seraient pas sanctionnés.

IDHS n’est pas la seule agence gouvernementale de l’Illinois dont les travailleurs peuvent faire face à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. Mais la perte d’employés dans les centres de développement de l’État est particulièrement troublante étant donné les défis de longue date pour maintenir une main-d’œuvre adéquate et fournir des soins à certains des citoyens les plus vulnérables de l’État.

Au total, l’IDHS a confirmé qu’au début du mois d’août, 47 de ses employés avaient été licenciés, avaient démissionné ou faisaient l’objet de sanctions disciplinaires liées à la fraude aux prêts PPP. Les 10 autres employés – cinq chacun – étaient employés au Kiley Developmental Center à Waukegan à la frontière du Wisconsin et au Shapiro Developmental Center à Kankakee, dans le centre-nord de l’Illinois.

Une enquête menée en juillet par Capitol News Illinois, Lee Enterprises et ProPublica a détaillé de nombreux cas de maltraitance et de négligence de patients dans les sept centres de l’IDHS à l’échelle de l’État, y compris certaines circonstances qui ont contribué à des blessures graves ou à la mort de résidents.

Dans des déclarations antérieures, IDHS a attribué certains des problèmes de ses centres à des pénuries de personnel, tout en notant que les défis de la main-d’œuvre dans les soins de santé sont un problème national.

Le Conseil 31 de l’AFSCME, le syndicat qui représente la plupart des travailleurs de Ludeman, a également fait part publiquement de ses préoccupations concernant les problèmes de personnel dans les installations de l’État ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les centres de développement. En avril, le syndicat a partagé un rapport sur son site Web attirant spécifiquement l’attention sur les préoccupations des travailleurs de Ludeman. Dans la pièceun employé de Ludeman dit que les travailleurs sont parfois invités à travailler plusieurs quarts doubles ou triples par semaine, ce qui entraîne des problèmes d’épuisement professionnel et de sécurité.

Anders Lindall, le porte-parole de l’AFSCME, n’a pas répondu aux questions spécifiques concernant l’enquête généralisée de l’OEIG sur la fraude aux prêts PPP par des employés de l’État. « Dans toute enquête pouvant conduire à des mesures disciplinaires, le rôle du syndicat est de s’assurer que les membres sont traités équitablement, que le contrat est respecté et que la procédure régulière est respectée », a-t-il déclaré.

Auparavant, le porte-parole de l’IDHS, Patrick Laughlin, avait déclaré dans un communiqué que l’agence prenait au sérieux les conclusions de l’OEIG.

« La falsification d’un document de prêt fédéral, pour un gain personnel important et inapproprié, remet en question le caractère, l’honnêteté et la capacité d’agir de manière éthique », lit-on dans la déclaration précédente. « Alors que la grande majorité des quelque 14 000 employés de l’État de l’IDHS sont des travailleurs acharnés au caractère fort qui travaillent sans relâche pour aider les plus vulnérables, il est profondément préoccupant chaque fois qu’un employé profite de programmes publics. »

En réponse aux questions sur l’impact de la perte d’employés chez Ludeman sur la pénurie globale de main-d’œuvre, Laughlin a déclaré dans un nouveau communiqué que l’agence s’efforçait d’embaucher plus de personnel chez Ludeman depuis qu’elle avait été informée de la fraude au prêt PPP parmi les employés du centre. Parce qu’il est situé dans le comté de Cook, l’établissement a traditionnellement un taux de vacance inférieur et un bassin de candidats plus important que les autres centres situés dans les zones rurales et les petites villes, a ajouté l’agence.

L’OEIG n’est pas un organisme d’application de la loi pénale. Il enquête sur les employés de l’État et autres personnes relevant de sa compétence pour faute et formule des recommandations pouvant aller de la reconversion au licenciement. Mais l’OEIG a le pouvoir de partager ses conclusions avec les forces de l’ordre.

Le 30 juin, le gouverneur JB Pritzker a signé un projet de loi qui prolonge de cinq à 10 ans le délai de prescription dans l’Illinois pour porter des accusations contre les personnes qui ont obtenu frauduleusement des aides à l’époque de la pandémie, telles que des prêts PPP et des allocations de chômage.

Le bureau de Pritzker n’a pas répondu aux questions détaillées sur la portée de l’enquête sur les prêts PPP frauduleux obtenus par des fonctionnaires. « Nous ne fournissons pas de commentaires sur les questions d’enquête et de discipline au fur et à mesure qu’elles suivent les processus appropriés », a déclaré le bureau du gouverneur dans un communiqué.

En ce qui concerne la nouvelle loi, un porte-parole a déclaré que « le gouverneur est favorable à la responsabilisation des mauvais acteurs qui ont profité d’une crise sans précédent. Il est important que les autorités aient plus de temps pour enquêter sur ces crimes et poursuivre ceux qui ont enfreint la loi.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.