Au total, 29 personnes ont demandé une indemnisation pour des effets secondaires soupçonnés d’être liés au jab suédois-britannique – qui a été rebaptisé Vaxzevria le mois dernier – a déclaré jeudi l’Association danoise d’indemnisation des patients dans un communiqué. Huit autres personnes ont demandé une indemnisation en relation avec le vaccin contre le coronavirus effectué par Pfizer.

Les effets secondaires cités dans les demandes vont de la fièvre légère et de l’inconfort à des conditions extrêmes telles que la paralysie, les caillots sanguins, les fausses couches et même la mort. Au Danemark, les patients peuvent prétendre à des compensations financées par l’État s’ils souffrent d’effets indésirables rares ou graves de tout médicament. Les proches des patients décédés peuvent également recevoir une compensation.

«Il n’y a presque pas de médicaments sans effets secondaires. C’est pourquoi nous avons un filet de sécurité au Danemark qui prend en charge les patients qui sont si malheureux qu’ils sont touchés par des effets secondaires rares et graves ». a déclaré la directrice de l’indemnisation des patients, Karen-Inger Bast.

Le directeur a également exhorté d’autres personnes qui auraient pu souffrir d’effets secondaires à se plaindre également. Elle a cependant averti que les problèmes de santé devaient être graves pour recevoir une compensation.

«Il est important de dire que vous ne recevez pas de compensation pour les symptômes légers et transitoires comme un peu de fièvre ou des douleurs dans le bras. Mais si vous avez eu un effet secondaire grave et qu’il existe un lien temporel avec la vaccination, je vous encourage à demander une indemnisation de notre part ». Déclara Bast.

L’annonce de l’association intervient un jour après que le Danemark est devenu le premier pays européen à abandonner complètement l’utilisation du vaccin AstraZeneca, citant « Un lien possible entre de très rares cas de caillots sanguins inhabituels, de saignements, de faible nombre de plaquettes sanguines » et le tir du fabricant de médicaments.

«Notre évaluation globale est qu’il existe un risque réel d’effets secondaires graves associés à l’utilisation du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca,» A déclaré le directeur général de l’Autorité sanitaire danoise, Soeren Brostroem.

L’interdiction générale du Danemark sur AstraZeneca fait suite à une annonce de l’Agence européenne des médicaments, qui a confirmé les liens possibles entre le vaccin et la coagulation sanguine. Pourtant, l’EMA a déclaré que les avantages du médicament l’emportaient sur les risques de son effet secondaire extrêmement rare.

Le fabricant de médicaments avait précédemment insisté sur le fait que la coagulation du sang chez ceux qui avaient reçu son injection était en fait « Beaucoup plus faible que ce à quoi on pourrait s’attendre naturellement dans une population générale. » La semaine dernière, alors que les preuves du lien potentiel entre le jab et la maladie continuaient de s’accumuler, l’Université d’Oxford – qui était impliquée dans le développement du vaccin avec AstraZeneca – a suspendu son essai du vaccin chez les enfants jusqu’à ce que les régulateurs de la santé britanniques puissent approfondir leurs recherches. la question.

