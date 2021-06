3,7 millions de personnes perdront leurs allocations de chômage tôt alors que les États se retirent

Le Maryland est devenu mardi le dernier État à annoncer son retrait, à compter du 3 juillet. Les 24 autres États sont l’Alabama, l’Alaska, l’Arizona, l’Arkansas, la Floride, la Géorgie, l’Idaho, l’Indiana, l’Iowa, le Mississippi, le Missouri, le Montana, le Nebraska, le New Hampshire, Dakota du Nord, Ohio, Oklahoma, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Tennessee, Texas, Utah, Virginie-Occidentale et Wyoming.

« Bien que ces programmes fédéraux aient fourni une aide temporaire importante, les vaccins et les emplois sont désormais disponibles », a déclaré le gouverneur du Maryland, Larry Hogan. mentionné Mardi. « Et nous avons un problème critique où les entreprises de notre État essaient d’embaucher plus de personnes, mais beaucoup sont confrontées à de graves pénuries de travailleurs. »

Tous sauf deux États dirigés par les républicains – Le Massachusetts et le Vermont – ont déclaré qu’ils mettraient fin aux prestations financées par le gouvernement fédéral plus tôt. (Massachusetts Gov. Charlie Baker récemment promis pour maintenir les avantages en place.)

Les économistes pensent que l’amélioration de l’aide au chômage peut jouer au moins un petit rôle dans les problèmes d’embauche des entreprises. Cependant, l’ampleur est impossible à quantifier et d’autres facteurs sont probablement plus importants, ont-ils déclaré.

La garde d’enfants peut être un obstacle pour les parents qui travaillent dans les zones où les écoles et les garderies n’ont pas complètement rouvert, selon les économistes. De nombreux travailleurs âgés ont pris une retraite anticipée et pourraient ne pas retourner sur le marché du travail.

Les gens peuvent toujours hésiter à retourner au travail, en particulier dans les emplois en personne, en raison des risques de pandémie pour la santé. Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que 52% des adultes américains sont complètement vaccinés. (Cependant, la part est plus faible pour les adultes en âge de travailler – les données sont faussées à la hausse par les personnes âgées qui peuvent ne pas être sur le marché du travail mais qui ont été vaccinées à des taux plus élevés.)

Les entreprises sont plus susceptibles de classer les postes d’emploi récents comme « urgents » ou « immédiats » (signes potentiels de difficulté à trouver des travailleurs) lorsque ce travail était en personne plutôt qu’à distance, selon un Analyse publié lundi par Indeed, un site d’emploi.