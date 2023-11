3,7 millions de dollars pour la technologie de suppression des incendies de forêt

L’équipe Wildfire éteint les incendies de forêt avec des moteurs à réaction

En réponse au besoin mondial urgent d’une suppression efficace des incendies de forêt, Team Wildfire construit de puissants « ouragans sur roues » équipés de moteurs à réaction pour repousser les incendies destructeurs.

Boulder, Colorado, 9 novembre 2023 – (500NewsWire) — Un tour de table de 3,7 millions de dollars mené par Cottonwood Tech Fund, avec MUUS Climate Partners, Tim Draper et Techstars, permet à Team Wildfire de créer et de tester une technologie révolutionnaire pour lutter contre les incendies de forêt.

Steve Loup, Équipe Feu de forêtLe PDG de , qui a coordonné les effets spéciaux pour Tom Cruise et James Cameron, recentre les compétences de l’industrie cinématographique vers l’extinction des incendies de forêt. Il installe des moteurs à réaction équipés d’injecteurs retardateurs sur des camions forestiers, transformant ainsi la technologie cinématographique en technologie qui sauve des vies. « Dans les incendies de forêt, le vent est propriétaire du feu. Si vous voulez contrôler un incendie, vous devez posséder le vent.

Par rapport aux technologies d’observation telles que les caméras et les capteurs, Wolf note que « les données n’éteignent pas les incendies » et s’est tourné vers la nécessité évidente… « d’éteindre réellement les incendies ». “Les détecteurs de fumée de haute technologie ne vous aideront pas beaucoup si vous ne disposez pas d’un extincteur fonctionnel.”

Avec les cofondateurs Dan Eamon, commandant des pompiers, et Andy Amalfitano, chef des pompiers, l’équipe travaille avec Oak Ridge National Labs et des vétérans de premier plan pour révolutionner les capacités de suppression des incendies de forêt. Les incendies de forêt sont responsables de milliards de tonnes d’émissions de carbone.

« L’équipe Wildfire », déclare Dave Blivin, associé directeur de Cottonwood, « apporte une approche unique, appliquant une expertise approfondie à un problème qui affecte la vie et les biens de millions de personnes. Leur solution pourrait devenir la nouvelle norme en matière de suppression des incendies de forêt, pour contrer la « nouvelle normalité » des incendies.

Tim Draper note : « L’équipe Wildfire a trouvé une solution folle à un problème fou. Nous en avons besoin maintenant.

“Les incendies de forêt vont de mal en pis, rapidement”, a déclaré Greg Schwab, chef de Boulder Rural FD. “Si nous ne disposons pas rapidement de nouveaux outils puissants comme celui-ci, nous n’aurons aucune chance contre les incendies qui se dirigent vers nous.”

La technologie de Team Wildfire est conçue pour créer des coupe-feu et des zones de sécurité mobiles, protéger les voies d’évacuation et attaquer directement le feu plus rapidement, à moindre coût et avec moins d’eau. Suivant sur leur feuille de route : l’IA pour la suppression des incendies de forêt.

