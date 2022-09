Les élections municipales sont encore dans plus d’un mois, mais les maires de dizaines de communautés de la Colombie-Britannique ont déjà gagné par acclamation après s’être présentés sans opposition.

Les informations sur les nominations rassemblées par le groupe à but non lucratif CivicInfo BC montrent que 37 candidats à la mairie de la Colombie-Britannique ont été automatiquement remportés après la clôture de la période de nomination le 9 septembre à 16 h.

Parmi eux se trouvaient le maire de Burnaby, Mike Hurley, et le maire de Port Coquitlam, Brad West, qui ont tous deux obtenu un second mandat.

West a déclaré que sa victoire sans opposition n’était pas ce à quoi il s’attendait et qu’il était prêt pour une campagne complète avant le jour des élections le 15 octobre.

«C’était vraiment humiliant…. J’ai travaillé aussi dur que possible au cours des quatre dernières années pour les représenter au mieux de mes capacités, et je suis vraiment honoré et honoré d’avoir cette opportunité de continuer à travailler pour eux pendant les quatre prochaines années », a déclaré Ouest.

Il a dit qu’il était difficile de spéculer sur la raison pour laquelle aucun autre candidat ne s’est présenté cette fois-ci, mais il était “incroyablement fier” de ce que sa ville avait accompli.

À Burnaby, le titulaire Hurley s’est rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer sa victoire.

« Je suis touché et honoré d’être acclamé maire pour quatre années de plus. Il faut beaucoup de travail d’équipe et de collaboration pour faire avancer les choses. J’encourage tous les résidents à voter le 15 octobre pour les membres du conseil qui permettront à Burnaby d’aller de l’avant », a écrit l’ancien pompier de Burnaby dans un message sur Facebook.

Il n’est pas rare que les maires gagnent par acclamation, et le directeur exécutif de CivicInfo BC, Todd Pugh, a déclaré qu’en 2018, 36 maires de la Colombie-Britannique ont été élus sans concours.

Les maires de la Colombie-Britannique qui ont gagné par acclamation cette année comprennent :

Dennis A Buchanan, Alert Bay

Joe CranerArmstrong

Barbara H. Roden, Ashcroft

Ward Stamer, Barrière

Mike Hurley, Burnaby

Ryan Windsor, Central Saanich

Ruth Hoyte, Coldstream

Nicole B. Minions, Comox

Michelle P. Staples, Duncan

Sarrah un étage, lac Fraser

Steve J. Morissette, Fruitvale

Linda J McGuire, Granisle

Ken Williams, Highlands

Shane Brienen, Houston

Allen Miller, Invermere

Maureen Pinkney, 100 Mile House

Sylvia Pranger, Kent

Don McCormick, Kimberley

Phil Germuth, Kitimat

Aaron Stone, forgeron

Sheri A Disney, Masset

Alan Raine, Municipalité de Mountain Resort

Tom Zeleznik, Nakusp

Kevin Murdoch, Oak Bay

Martin Johansen, Olivier

Nicole MacDonald, Pitt Meadows

Scott Cabianca, Port Clements

Brad West, Port Coquitlam

Marc Baker, Sayward

Cliff McNeil-Smith, Sidney

Colin Ferguson, Silverton

Christine A Fraser, Spallumcheen

Sean Bujtas, Terrasse

Dan B. Law, Tofino

Owen M. Torgerson, Valemount

Ed Coleman, Wells

Julie Colborne, Zeballos

—Nono Shen, La Presse Canadienne

Élection municipale