37 % des baby-boomers sont plus exposés aux actions qu’ils ne le devraient

Les baby-boomers – qui ont actuellement de 59 à 77 ans et qui sont généralement déjà à la retraite ou proches de la retraite – sont confrontés à des horizons temporels serrés lorsqu’ils doivent puiser dans leurs pécules.

« Environ 37 % des baby-boomers ont plus de fonds propres que nous ne le recommanderions pour leur étape de vie particulière », a déclaré Mike Shamrell, vice-président du leadership éclairé chez Fidelity Workplace Investing.

Certains baby-boomers peuvent être tentés de prendre plus de risques en raison du revenu garanti provenant des pensions ou des chèques de sécurité sociale qui couvrent leurs dépenses. D’autres peuvent être amenés à essayer de rattraper le temps perdu s’ils estiment que leurs portefeuilles ne répondent pas à leurs besoins.

Pourtant, certains facteurs importants doivent être pris en compte lors de l’évaluation de la bonne combinaison d’investissements et de l’ajustement de ces allocations si nécessaire en cours de route.

« Tout le monde devrait avoir au moins quelques actions », a déclaré Carolyn McClanahan, planificatrice financière agréée et fondatrice de Life Planning Partners à Jacksonville, en Floride. Elle est également membre du Financial Advisor Council de CNBC.

Pour ce dernier groupe, McClanahan conseille généralement de travailler plus longtemps et de faire des ajustements de dépenses.

Les clients appartiennent généralement à l’un des trois groupes suivants : ceux qui ont plus qu’assez d’argent pour leur retraite ; ceux qui sont sur le point d’en avoir assez, mais qui doivent gérer soigneusement leur risque d’investissement ; et ceux qui ne sont pas préparés.

Lorsqu’ils rencontrent des clients, les conseillers financiers élaborent généralement un énoncé de politique d’investissement, qui décrit les objectifs d’investissement et les allocations d’actifs nécessaires pour y parvenir.

Pour le groupe intermédiaire, qui est assez proche, il est essentiel d’élaborer une stratégie d’investissement prudente, a-t-elle déclaré. Surtout, cela peut signifier freiner l’instinct de prendre plus de risques pour rattraper son retard.

« Parfois, les gens se disent: » Si je gagne plus d’argent, je pourrai dépenser plus d’argent et faire mieux « », a déclaré McClanahan.

« Nous devons leur montrer le risque à la baisse de cela – vous pouvez probablement perdre beaucoup plus d’argent et vous n’irez pas bien », a déclaré McClanahan.