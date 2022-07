37 800 personnes ont envoyé des notifications de violation de la vie privée liées à une cyberattaque aux Pays-Bas

La plus grande autorité sanitaire de Terre-Neuve-et-Labrador a informé 37 800 personnes que leur vie privée avait été violée dans le cadre de la cyberattaque dévastatrice de l’automne dernier.

Ce nombre équivaut à environ une personne sur 13 dans la province.

Et selon Eastern Health, cela pourrait aller encore plus haut.

Les personnes concernées comprennent les patients, ainsi que les employés actuels et anciens.

Le ministère de la Santé a dirigé les demandes d’entrevue vers Eastern Health, qui n’a rendu personne disponible pour une entrevue.

En octobre, des cybercriminels ont secoué le système de santé de Terre-Neuve-et-Labrador.

Des informations ont été volées, les résultats de laboratoire étaient inaccessibles et les procédures et les traitements ont été retardés.

Les responsables gouvernementaux ont été discrets sur ce qui s’est passé, refusant de dire s’il s’agissait d’une attaque de ransomware ou qui en était responsable.

Les premières mauvaises nouvelles engendrées par l’attaque se sont aggravées en mars, avec la révélation que l’ampleur de la violation était pire qu’on ne le pensait initialement.

Plus de 200 000 fichiers avaient été extraits d’un lecteur réseau Eastern Health.

Le PDG de l’autorité sanitaire, David Diamond, a déclaré à l’époque qu’un examen avait été lancé pour déterminer combien de personnes avaient été touchées.

“Nous nous attendons à ce que le nombre soit important, il pourrait s’agir de milliers de personnes en fin de compte entre le personnel et les patients”, a déclaré Diamond le 30 mars.

“Mais cela deviendra clair au fur et à mesure que nous ferons le travail au cours des six à huit prochaines semaines.”

Ces semaines sont maintenant passées, et ce qui était autrefois “des milliers d’individus” est, à ce stade, de 37 800.

Une déclaration envoyée par e-mail d’Eastern Health a suggéré qu’elle pourrait grimper encore plus haut.

“Tous les clients qui ont eu recours à un service de Eastern Health à tout moment ont été touchés par la violation de leurs informations personnelles sur la santé qui en a résulté”, a noté l’autorité sanitaire.

“Notre enquête sur les dossiers associés à la violation du disque partagé d’Eastern Health se poursuit. Cet examen devrait nous donner une meilleure idée du nombre de personnes concernées.”

Les responsables n’ont pas répondu à un message de suivi de CBC News demandant des éclaircissements sur la déclaration selon laquelle “tous les clients qui ont profité d’un service de santé de l’Est à tout moment ont été touchés”.

Lee Kim est directeur principal de la cybersécurité et de la confidentialité à la Healthcare Information and Management Systems Society, une organisation mondiale à but non lucratif dédiée à l’avancement des soins de santé grâce à l’information et à la technologie. (Radio-Canada)

Lee Kim, directeur principal de la cybersécurité et de la confidentialité pour la société américaine à but non lucratif Healthcare Information and Management Systems Society, a déclaré que la violation souligne l’importance de solides défenses pour les opérations informatiques.

“Plus vous faites en sorte qu’il soit difficile pour les attaquants de compromettre vos systèmes, moins il est pour ces cyberattaquants de vouloir nous violer”, a déclaré Kim depuis Pittsburgh cette semaine.

Toute personne prise dans l’attaque devrait garder un œil sur ses dossiers médicaux et financiers, a ajouté Kim.

“Vous avez juste besoin d’être un peu plus diligent”, a déclaré Kim.

Pour aider à cela, la province offre des services gratuits de surveillance du crédit et de protection contre le vol d’identité.

Jusqu’à présent, plus de 21 000 personnes ont demandé à s’inscrire, selon Eastern Health.

