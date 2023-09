37 000 espèces exotiques répertoriées coûtent aux humains 423 milliards de dollars par an : rapport

Les espèces envahissantes qui détruisent les cultures, ravagent les forêts, propagent des maladies et bouleversent les écosystèmes se propagent de plus en plus rapidement à travers le monde, et l’humanité n’a pas été en mesure d’endiguer la marée, a indiqué lundi une importante évaluation scientifique.

Cet échec coûte bien plus de 400 milliards de dollars par an en dommages et en pertes de revenus – l’équivalent du PIB du Danemark ou de la Thaïlande – et il s’agit probablement d’une « sous-estimation flagrante », selon le comité consultatif scientifique intergouvernemental de la Convention des Nations Unies. sur la biodiversité (IPBES).

De la jacinthe d’eau qui étouffe le lac Victoria en Afrique de l’Est, aux rats et serpents bruns anéantissant des espèces d’oiseaux dans le Pacifique, en passant par les moustiques exposant de nouvelles régions au Zika, à la fièvre jaune, à la dengue et à d’autres maladies, le rapport a répertorié plus de 37 000 espèces dites exotiques. qui ont pris racine — souvent littéralement — loin de leur lieu d’origine.

Ce chiffre est en forte tendance à la hausse, tandis que la facture des dommages est multipliée par quatre en moyenne par décennie depuis 1970.

L’expansion économique, l’augmentation de la population et le changement climatique « augmenteront la fréquence et l’étendue des invasions biologiques et les impacts des espèces exotiques envahissantes », conclut le rapport.

Seuls 17 pour cent des pays disposent de lois ou de réglementations pour gérer cette attaque, indique le rapport.

Que ce soit par accident ou volontairement, lorsque des espèces non indigènes se retrouvent à l’autre bout du monde, c’est la faute des humains.

La propagation des espèces est une preuve irréfutable que l’expansion rapide de l’activité humaine a modifié si radicalement les systèmes naturels qu’elle a fait basculer la Terre dans une nouvelle époque géologique, l’Anthropocène, affirment les scientifiques.

Auto-stoppeurs

La jacinthe qui couvrait autrefois 90 pour cent du lac Victoria – paralysant les transports, étouffant la vie aquatique, bloquant la prise d’eau des barrages hydroélectriques et reproduisant les moustiques – aurait été introduite par les autorités coloniales belges au Rwanda comme fleur de jardin ornementale avant de faire son apparition. en aval de la rivière Kagera dans les années 1980.

Les Everglades de Floride regorgent de descendants destructeurs d’anciens animaux de compagnie et de plantes d’intérieur, depuis les pythons birmans de cinq mètres (16 pieds) et les poissons-chats ambulants jusqu’aux fougères grimpantes de l’Ancien Monde et au poivre brésilien.

Au XIXe siècle, les colons anglais ont amené des lapins en Nouvelle-Zélande pour les chasser et se nourrir. Lorsqu’ils se multipliaient comme des lapins, les autorités importaient de féroces petits carnivores appelés hermines pour réduire leur nombre.

Mais les hermines s’en sont pris à des proies plus faciles : des dizaines d’espèces d’oiseaux endémiques qui ont été rapidement décimées, des bébés kiwis aux tordus.

La Nouvelle-Zélande et l’Australie, où s’est déroulée une saga similaire, du pire au pire, impliquant des lapins, sont des « études de cas » sur la manière de ne pas lutter contre un parasite importé avec un autre, a déclaré à l’AFP Elaine Murphy, scientifique au ministère néo-zélandais de la conservation. .

Mais le plus souvent, les espèces envahissantes sont des arrivées accidentelles, des promenades en stop dans les eaux de ballast des cargos, les conteneurs dans leurs cales ou dans la valise d’un touriste.

La mer Méditerranée regorge de poissons et de plantes non indigènes, tels que le poisson-lion et les algues tueuses, qui ont voyagé depuis la mer Rouge via le canal de Suez.

Petites îles vulnérables

On pense que des frelons meurtriers, capables d’anéantir des colonies entières d’abeilles en une seule attaque, sont arrivés aux États-Unis en provenance d’Asie en tant que passagers clandestins.

En grande partie en raison d’énormes volumes de commerce, l’Europe et l’Amérique du Nord abritent les plus grandes concentrations d’espèces envahissantes au monde, définies comme celles qui ne sont pas indigènes, causent des dommages et ont été déplacées en raison de l’activité humaine, montre le rapport de l’IPBES.

Les espèces envahissantes sont une cause importante dans 60 pour cent de toutes les extinctions de plantes ou d’animaux documentées, l’un des cinq principaux facteurs avec la perte d’habitat, le réchauffement climatique et la pollution, selon les résultats.

Ces facteurs interagissent : le changement climatique a poussé les espèces exotiques vers des eaux ou des terres nouvellement réchauffées où les espèces indigènes sont souvent vulnérables aux intrus qu’elles n’ont jamais rencontrés.

L’incendie meurtrier qui a réduit en cendres la ville hawaïenne de Lahaina, sur l’île de Maui, le mois dernier, a été alimenté en partie par des herbes séchées – importées il y a des décennies pour nourrir le bétail – qui se sont propagées dans les plantations sucrières abandonnées.

Un traité mondial visant à protéger la biodiversité, conclu à Montréal en décembre dernier, fixe l’objectif de réduire de moitié le taux de propagation des espèces exotiques envahissantes d’ici 2030.

Le rapport de l’IPBES présente des stratégies générales pour atteindre cet objectif, mais n’évalue pas les chances qu’il soit atteint.

Selon le rapport, il existe essentiellement trois lignes de défense : la prévention, l’éradication et, à défaut, le confinement.

Les tentatives d’éradication ont généralement échoué dans les vastes étendues d’eau et les cours d’eau ouverts, ainsi que dans de vastes étendues de terres contiguës. Les endroits qui réussissent le plus à éliminer les invités indésirables – en particulier les rats et autres vertébrés – sont également ceux qui se sont révélés les plus vulnérables : les petites îles.

