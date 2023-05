La Pologne a imposé lundi des sanctions à 365 citoyens biélorusses et gelé les avoirs financiers de 20 entités et 16 autres personnes liées au capital russe en réaction à ce qu’elle a qualifié de verdict « draconien » contre un journaliste.

En vertu des sanctions annoncées par le ministère polonais de l’Intérieur, les 365 Biélorusses se verront interdire l’entrée dans l’espace Schengen, une zone de voyage sans visa en Europe. Le groupe comprend des législateurs, des juges, des procureurs, des membres des médias d’État, des athlètes et des personnes travaillant pour des entreprises d’État.

Cette décision est le dernier développement au milieu d’une relation tendue entre la Pologne, membre de l’OTAN et de l’Union européenne, et la Biélorussie, un pays situé à sa frontière nord-est, allié à la Russie et dirigé par un président autoritaire, Alexandre Loukachenko, qui a détenu le pouvoir. depuis 1994.

« Ces personnes ont promu le régime biélorusse et ont également participé à la légitimation et au soutien de la politique répressive des autorités de Minsk. Ils sont également responsables de la condamnation à motivation politique contre Andrzej Poczobut, prononcée sur de fausses accusations », a déclaré le ministère de l’Intérieur.

La Cour suprême de Biélorussie a confirmé vendredi une peine de huit ans de prison contre Poczobut, membre éminent de l’importante minorité polonaise du pays et correspondant d’un grand journal en Pologne.

Les décisions contre Poczobut, un journaliste de 50 ans du quotidien libéral polonais Gazeta Wyborcza, sont considérées comme faisant partie de la répression radicale du gouvernement biélorusse contre les personnalités de l’opposition, les militants des droits de l’homme et les journalistes indépendants.

La chef de l’opposition biélorusse, Sviatlana Tsikhanouskaya, a qualifié la décision de la Pologne de « geste important de solidarité avec Andrzej Poczobut et tous les Biélorusses qui souffrent aux mains du régime ».

« Tous les prisonniers politiques doivent être libérés de prison sans aucune condition », a déclaré Tsikhanouskaya. « C’est aussi un message à tous ceux qui soutiennent le régime par leurs positions et leurs actions. Nous espérons que d’autres pays suivront cet exemple, et que les responsables des verdicts des tribunaux politiques seront tenus responsables de leurs actes. »

Alors que la Pologne annonçait les sanctions, les migrants étaient bloqués au mur frontalier entre la Pologne et la Biélorussie. Des militants polonais des droits de l’homme ont déclaré avoir entendu des migrants dire que les forces biélorusses ne les laisseraient pas rebrousser chemin. Pendant ce temps, les autorités polonaises ne les autoriseraient pas à demander l’asile.