36 morts dans les incendies de forêt à Hawaï (VIDÉOS) — RT World News

Au moins 36 personnes sont mortes alors que des incendies de forêt ont ravagé mercredi l’île hawaïenne de Maui, ont annoncé les autorités locales. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées, alors que des touristes désespérés ont sauté dans l’océan pour échapper à la dévastation.

De multiples feux de brousse ont commencé à brûler sur l’île mardi, se propageant rapidement alors qu’ils étaient attisés par les vents de l’ouragan Dora à des centaines de kilomètres au sud. En quelques heures, les incendies avaient progressé dans l’ouest de Maui, l’un d’eux détruisant la ville historique de Lahaina au bord de l’océan et forçant ceux qui étaient piégés sur son chemin à plonger dans les eaux de l’océan Pacifique pour échapper aux flammes.

Mercredi soir, les autorités du comté de Maui ont déclaré que 36 personnes avaient été tuées et 11 000 évacuées de l’île. Au moins 271 bâtiments ont été endommagés et des témoins ont déclaré à l’Associated Press que des bateaux amarrés dans le port de Lahaina avaient été incendiés.

Des photos et des vidéos de la ville montrent des arbres carbonisés, des maisons brûlées, des voitures incendiées et une épaisse couche de cendres recouvrant les rues et les promenades normalement animées.

Au moins 36 personnes ont été tuées à Maui et des milliers d’habitants d’Hawaï ont fui leurs maisons à cause de l’un des incendies de forêt les plus meurtriers aux États-Unis depuis des années. Les incendies ont été alimentés en partie par les vents violents de l’ouragan Dora, à plus de 800 miles.🎥 Front Street à Lahaina pic.twitter.com/NppUeL9wTs –Keith Boykin (@keithboykin) 10 août 2023

Plus d’une douzaine de personnes qui se sont enfuies dans l’océan ont été récupérées par des patrouilles de la Garde côtière américaine. Les efforts de recherche et de sauvetage se sont poursuivis à Lahaina jeudi, ont indiqué les autorités du comté de Maui, tandis que le Commandement indo-pacifique américain a déclaré que des hélicoptères de l’armée et de la marine avaient été déployés dans la région pour apporter leur aide.

Bien que la cause des feux de brousse n’ait pas encore été identifiée, les responsables locaux ont suggéré qu’une combinaison de conditions sèches, d’une faible humidité et de vents violents avait contribué à accélérer leur propagation et à amplifier les dégâts. Hawaï connaît généralement des incendies de forêt en été, bien que l’écologiste Lisa Ellsworth ait déclaré au Washington Post que la croissance d’herbes inflammables non indigènes a aggravé la menace ces dernières années.

Les vents devraient diminuer à Hawaï jeudi, alors que l’ouragan Dora s’éloigne de l’archipel. Cependant, il faudra peut-être beaucoup plus de temps pour que la vie normale reprenne à Maui. «Ce sont de petites entreprises qui ont investi à Maui. Il s’agissait de résidents locaux. Nous devons trouver un moyen d’aider beaucoup de gens au cours des prochaines années », Le lieutenant-gouverneur d’Hawaï, Sylvia Luke, a déclaré mercredi.