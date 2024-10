36+ meilleures offres Walmart à acheter ce Prime Day

Walmart Holiday Deals est là, offrant des réductions dans des catégories telles que la maison et la cuisine, la technologie et la beauté. La vente se déroule en magasin et en ligne du 8 au 13 octobre, à partir de midi HE le 8 octobre pour les membres Walmart Plus et aujourd’hui pour tout le monde. Les offres en magasin commencent également aujourd’hui, le 9 octobre.

Je couvre fréquemment des événements commerciaux comme Amazon Prime Day, Black Friday et Cyber ​​Monday en tant qu’écrivain pour NBC Select, donc je sais comment trouver des offres qui valent réellement la peine d’être achetées. Je couvre les ventes hebdomadaires de NBC Select et j’ai également déjà couvert les événements de vente Walmart, y compris la semaine Walmart Plus. Ci-dessous, j’ai rassemblé les meilleures offres Walmart Holiday Deals, qui sont toutes très bien notées et au moins 20 % de réduction. Je mettrai fréquemment à jour cette liste tout au long de l’événement Walmart Holiday Deals.

Meilleures offres d’événements Walmart Holiday Deals

Note de 4,6 étoiles sur 1 168 avis sur Walmart

Pesant 5,22 livres, le Dyson V12 est l’un des meilleurs aspirateurs pour sols durs car il est léger et facile à manœuvrer malgré sa puissante aspiration. Il peut durer jusqu’à 60 minutes avec une seule charge et est livré avec une lumière LED pour aider à éclairer la poussière sur vos sols, selon la marque. L’écran LCD affichera également la durée de vie de la batterie et la capacité restante de la poubelle.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 1 101 avis chez Walmart

Ces écouteurs sans fil disposent d’une suppression active du bruit, d’un son ambiant et d’un commutateur automatique, qui vous permet de vous déplacer en toute transparence entre les appareils sans vous déconnecter, selon la marque. Ils sont également livrés avec un câble de chargement, un étui de chargement et une sélection de tailles d’embouts d’aile pour un ajustement personnalisable.

Note de 4,7 étoiles sur 4,7 étoiles sur 3 395 avis sur Walmart

L’un de nos ordinateurs portables préférés pour un usage quotidien ou pour les étudiants, l’Apple MacBook Air dispose d’un écran de 13,3 pouces avec 256 Go de stockage. Son design fin le rend facile à glisser dans un sac à dos et sa batterie offre jusqu’à 18 heures d’autonomie, selon Apple. Obtenez-le en or, argent ou gris.

Note moyenne de 4,8 étoiles sur 506 avis chez Walmart

Cet ensemble de soins pratique contient tout ce dont vous avez besoin dans votre sac de voyage, notamment un rasoir compact pour le visage, des cisailles et un kit d’ongles de cinq pièces pour les urgences de soins en déplacement. Il est également livré avec un déodorant sans aluminium, un nettoyant pour le corps ainsi qu’un shampoing et un revitalisant deux-en-un pour vous garder au frais pendant votre voyage.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 4 103 avis chez Walmart

Zoe Malin, rédactrice en chef associée des mises à jour de NBC Select, affirme que le Ninja Creami vaut chaque centime, d’après son expérience. Cette version est équipée de cinq programmes à une touche, ce qui signifie que vous pouvez choisir entre préparer des glaces, des sorbets, des milkshakes et bien plus encore en appuyant simplement sur un bouton, selon la marque. Il est livré avec deux conteneurs de stockage de 16 oz.

Note moyenne de 4 étoiles sur 1 008 avis chez Walmart

Notre choix pour le meilleur aspirateur sans fil global est celui de Tineco, et ce modèle est une autre option sans fil et légère de la marque. Il pèse moins de cinq livres et peut être utilisé sur du bois dur et des tapis, selon la marque. Il dispose également d’une option supplémentaire de conversion sous vide manuel.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 4 046 avis chez Walmart

C’est l’une de nos cafetières à portion individuelle préférées : elle lit automatiquement le code-barres sur chaque capsule de café, ajustant les paramètres d’infusion pour s’adapter au mieux au café que vous buvez, selon la marque. Il peut être utilisé avec cinq tailles de tasse et est également livré avec un pack de dégustation de café et d’espresso de 12 capsules.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 3 042 avis chez Walmart

L’ensemble de bagages trois pièces de Travelhouse est livré avec des valises de 20 pouces, 24 pouces et 28 pouces. Chaque valise est équipée d’une poignée télescopique, de roulettes silencieuses et d’une serrure à combinaison TSA, selon la marque.

Note moyenne de 4,8 étoiles sur 4 948 avis chez Walmart

J’ai ce projecteur depuis des années maintenant et c’est l’un de mes éléments technologiques préférés. C’est idéal pour diffuser des films et des programmes télévisés, jouer à des jeux et bien plus encore. Il a une résolution de 1920 x 1080 et se connecte facilement à mes appareils via le port HDMI.

Note moyenne de 4,8 étoiles sur 92 avis chez Walmart

Ninja est une marque de cuisine préférée de NBC Select, et vous pouvez actuellement mettre en vente leur ensemble antiadhésif de 14 pièces. Il est fabriqué à partir d’un acier aluminisé facile à nettoyer qui peut être utilisé à la fois sur la cuisinière et au four jusqu’à 300 degrés Fahrenheit, selon la marque. La batterie de cuisine se nettoie également avec un chiffon et passe au lave-vaisselle.

Note moyenne de 4,3 étoiles sur 181 avis chez Walmart

Les produits Waterpik sont un succès auprès de notre personnel et sont recommandés par l’American Dental Association. Cet hydropulseur fonctionne sur batterie et portable avec deux réglages de pression, selon la marque. Il est livré avec trois embouts pour fil dentaire à eau, des piles et une pochette de voyage.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 535 avis chez Walmart

Ce moniteur de jeu d’Acer (qui fabrique certains de nos moniteurs et ordinateurs portables préférés) est incurvé pour offrir simultanément la vue la plus confortable de chaque coin de l’écran, selon la marque. Il possède également une résolution HD et un temps de réponse inférieur à 1 milliseconde, ce qui en fait le cadeau technologique idéal pour votre joueur inconditionnel préféré.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 2 905 avis chez Walmart

Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare dispose de deux réglages d’intensité (dont l’un est le meilleur pour les dents sensibles) et d’une minuterie de deux minutes pour vous indiquer quand vous pouvez arrêter le brossage, selon la marque. Il est livré avec une brosse à dents, une tête de brosse et un chargeur. Chaque charge dure également jusqu’à deux semaines.

Note moyenne de 4,3 étoiles sur 278 avis chez Walmart

Vous pouvez utiliser ce four à pizza pour préparer non seulement des pizzas, mais aussi des calzones, des quesadillas et bien plus selon la marque. Il peut chauffer jusqu’à 800 degrés Fahrenheit et est fabriqué à partir d’une pierre en céramique antiadhésive facile à nettoyer et répartissant uniformément la chaleur. Vous pouvez également régler la température sur les paniers supérieur et inférieur à l’aide des boutons de température doubles.

Note moyenne de 4,2 étoiles sur 129 avis chez Walmart

Ce précédent lauréat du Wellness Award est une option d’écouteurs polyvalente solide pour les utilisateurs d’Android. Le journaliste de NBC Select, Harry Rabinowitz, qui les utilise pour courir et écouter au quotidien, affirme qu’ils font partie des écouteurs les plus légers qu’il ait jamais utilisés.

Note moyenne de 4,4 étoiles sur 4 075 ​​avis chez Walmart

J’ai la version arquée de ce miroir dans ma chambre, et c’est la taille parfaite sur toute la longueur qui me permet d’avoir une vue complète de ma tenue avant de partir. Il possède un cadre en alliage d’aluminium et le verre est doté de couches de protection qui aident à éviter les éclats, selon la marque. Il est également doté de fentes à l’arrière pour un montage mural facile.

Meilleures ventes d'offres de vacances Walmart

Voici les meilleures ventes Walmart Holiday Deals à connaître. Gardez à l’esprit que tous les articles d’une marque ne bénéficient pas d’une réduction comme décrit ci-dessous.

Meilleures ventes chez d'autres détaillants en ce moment

Comment j’ai trouvé les meilleures offres d’événements Walmart Holiday Deals

Toutes mes recommandations ci-dessus sont basées sur la couverture et les rapports précédents de NBC Select. J’ai également inclus des produits testés par le personnel de NBC Select, y compris les lauréats du Giftable Tech Award. Tous les produits que je recommande bénéficient d’une réduction d’au moins 20 % et sont très bien notés avec une note moyenne d’au moins 4,0 étoiles sur des centaines d’avis.

Pourquoi faire confiance à NBC Sélect ?

Je suis journaliste SEO associé pour NBC Select qui couvre les offres et les ventes depuis plus d’un an. Pour résumer les meilleures ventes Walmart, j’ai trouvé des produits très bien notés qui bénéficient actuellement d’au moins 20 % de réduction et à leur prix le plus bas depuis au moins trois mois.

