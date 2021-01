Mohd Shafiq avait huit ans lorsque sa mère a vomi du sang en raison de l’inhalation de gaz MIC provenant de l’usine UCIL. Trente ans plus tard, Shafiq a été diagnostiqué avec une maladie rénale chronique (MRC) et une hypertension (HTN). Depuis huit ans, il est sous dialyse, qu’il doit prendre deux fois par semaine.

Le mois dernier, Shafiq avait des symptômes de Covid-19 et le BMHRC a mis sa dialyse en attente jusqu’à ce qu’ils reçoivent son rapport de test Covid-19. En raison d’un retard de dialyse, ses conditions se sont aggravées. Il avait un gonflement dans tout son corps. Il a ensuite été admis dans un autre hôpital et sous dialyse dès qu’il a été testé positif.

La mort de quatre travailleurs à l’usine sidérurgique de Rourkela la semaine dernière en raison d’une fuite de gaz toxique est la dernière en date du long bilan de catastrophes industrielles en Inde. L’année dernière seulement, 30 événements mineurs et majeurs ont été enregistrés, notamment la fuite de gaz de polymères LG à Visakhapatnam et la fuite de gaz de Baghjan en Assam. Alors que la plupart de ces «accidents» évitables font l’actualité, les conséquences à vie qu’ils laissent à leurs victimes, y compris l’environnement, ne le font généralement pas. La catastrophe de la fuite de gaz de Bhopal en est un bon exemple.

Il y a plus de 36 ans, aux premières heures du 3 décembre 1984, environ 35 à 40 tonnes d’isocyanate de méthyle (MIC) ont fui de l’usine Union Carbide India Ltd. (UCIL) à Bhopal, Madhya Pradesh. Le gaz qui a fui de l’usine, une filiale du fabricant de produits chimiques américain Union Carbide Corporation (UCC), a progressivement couvert une superficie d’environ 40 km carrés, tuant plus de 3700 personnes (15000-20000 selon les déclarations individuelles) et affectant environ 6, 00 000 au total. Des femmes enceintes ont fait une fausse couche en courant, des enfants sont morts dans les bras de leurs parents et les hôpitaux ont été submergés par les victimes de la fuite de gaz.

Connue comme la «pire catastrophe industrielle du monde», la fuite de gaz de Bhopal a été un terrible réveil pour les décideurs politiques indiens. Avant la tragédie, pratiquement aucune politique de sauvegarde en cas de catastrophe industrielle ou loi sui generis n’était en place dans le pays. Les accusés ont été jugés en vertu des articles du Code pénal indien relatifs à l’homicide et à la mort par négligence. Dans les années qui ont suivi la tragédie, cependant, plusieurs lois et règles ont été adoptées pour faire face efficacement à de telles éventualités. La loi de 1985 sur la fuite de gaz de Bhopal (traitement des réclamations) (loi ci-après) a été adoptée immédiatement après l’incident. La loi a conféré au gouvernement central le pouvoir de représenter légalement les victimes afin d’assurer un règlement rapide, efficace et équitable des réclamations. Contrairement au mandat de la Loi, cependant, le processus d’indemnisation et de règlement des réclamations individuelles a été sans fin et contient des leçons vitales sur la façon de ne pas gérer une telle tragédie.

Au départ, il y a eu une dispute entre l’UCC (5 millions de dollars) et le gouvernement indien (3,3 milliards de dollars) au sujet du montant de l’indemnisation. Finalement, dans le cadre d’un règlement à l’amiable en 1989, quatre ans après la tragédie, les deux parties ont convenu d’une indemnisation de 470 millions de dollars.

Cependant, ce règlement a été conclu sans aucune implication des victimes et de leurs familles. Dans le cadre de son ordonnance, la Cour suprême de l’Inde (SCI) a annulé toutes les affaires pénales découlant de la catastrophe et transféré toutes les poursuites civiles à sa juridiction concluant tous les règlements.

Ainsi, non seulement le gouvernement s’est contenté d’environ 14% de son estimation initiale des pertes, mais SCI l’a approuvée sans consulter les victimes et n’a laissé aucune place à de futures poursuites pénales de victimes individuelles contre UCC. L’ordonnance du SCI sanctionnant le montant était basée sur son estimation de l’époque de 2,05 000 victimes (y compris les victimes) [ibid]. Cependant, selon les données officielles, en octobre 2014, une indemnisation avait été accordée par le gouvernement à 5 744 386 victimes et personnes à charge, bien au-dessus de l’estimation initiale qui avait été utilisée pour justifier le montant payé par l’UCC. Les agences gouvernementales n’ont commencé à décaisser le montant de l’indemnisation qu’en 1991-92, sept ans après la tragédie et le processus s’est poursuivi jusqu’en 2014, certains recevant aussi peu que 26 000 INR.

Hassan Khan, 23 ans, et Nawab Khan, 20 ans, tous deux frères, souffrent de paralysie cérébrale causée par la consommation d’eau souterraine contaminée. En raison de leur mauvaise santé, même les choses élémentaires comme traverser les voies ferrées sur le chemin de leur domicile sont une lutte.

La fuite de gaz, cependant, n’était que le début. Depuis le début des années 1990, des études ont été menées sur des échantillons de sol et d’eau des zones à proximité de l’usine qui montrent des niveaux élevés de produits chimiques toxiques dans l’environnement. Une étude de 1990 a montré des niveaux élevés de dichlorobenzènes, un produit chimique qui endommage le foie, les reins, le système respiratoire et nerveux, dans les échantillons d’eau potable. Une autre étude de 2009 a montré la présence de pesticides 40 fois au-dessus de la limite autorisée dans des échantillons d’eau souterraine provenant de zones à plus de 3 km du site de l’usine. Les anomalies chromosomiques et les effets cancérigènes provoqués par l’exposition aux CMI ont persisté à Bhopal. La paralysie cérébrale, la dystrophie musculaire, le syndrome de Down, le cancer, la cécité, l’hypertension, le trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention et les difficultés d’apprentissage sont quelques-unes des affections courantes de la population, en particulier des survivants.

Les parents de Manisha consommaient sans le savoir des eaux souterraines contaminées avant sa naissance. Le jeune de 13 ans a finalement été diagnostiqué avec une paralysie cérébrale et une déficience intellectuelle et a besoin d’une thérapie régulière pour faire des activités de base au jour le jour.

Alors que l’impact physique et psychologique de la catastrophe s’est aggravé, la compensation, monétaire ou autre, ne l’a pas fait. Cela vaut également pour l’impact de la catastrophe sur le cadre de vie de la région, car les pertes pour la santé des sols, les aquifères, les eaux de surface, la flore et la faune, etc. n’ont jamais été prises en compte par les personnes au pouvoir. Depuis la catastrophe de Bhopal, il y a eu plus de deux douzaines d’accidents industriels majeurs et mineurs en Inde alors même que de nouvelles règles de gestion des déchets dangereux ont été introduites et que son infrastructure de gestion des catastrophes a considérablement évolué. Il reste à débattre de la question de savoir si suffisamment de leçons ont été tirées de la gestion des suites d’une catastrophe industrielle.

L’usine abandonnée Union Carbide est vue depuis Atal Ayyub Nagar, l’une des zones les plus touchées.

La grand-mère de Tahmina, 15 ans, se souvient avoir entendu beaucoup de bruit venant de la salle de cinéma voisine, suivi par des gens qui couraient et paniquaient. Ses yeux ont commencé à brûler et elle s’est évanouie après un moment. Le père, la tante et les grands-parents de Tahmina ont été exposés au gaz MIC cette nuit-là. De nombreuses années plus tard, Tahmina a reçu un diagnostic d’autisme et de TDAH.

Les grands-parents paternels de Nida qui vivent à moins de deux kilomètres de l’usine UCIL ont été gravement exposés au gaz. Sa grand-mère est décédée un an après l’incident. Nida, maintenant âgée de 12 ans, a été diagnostiquée avec le syndrome de Down et une maladie auto-immune appelée alopécie. La mère de Nida avait sept ans et se souvient avoir beaucoup toussé la nuit de la fuite de gaz.

Alfez, 10 ans, passe beaucoup de temps avec ses frères et sœurs et ses cousins ​​qui sont parmi les rares à bien comprendre son état. Il a été diagnostiqué avec un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et suit actuellement un traitement régulier. Son père avait un an et demi quand lui et sa famille ont inhalé le gaz toxique.

Abhi Batham doit régulièrement suivre une thérapie professionnelle et orthophonique car il a une déficience intellectuelle avec une vision faible et une raideur des mains. Ses parents et grands-parents ont tous été exposés au gaz. Sa grand-mère a été la plus gravement touchée et a été diagnostiquée plus tard avec un cancer, y perdant la vie.

Ce projet photo a été rendu possible grâce à une subvention du Pulitzer Center on Crisis Reporting.

Photos par: Rohit Jain. Jain est un photographe de documentaire social indépendant et un auteur de nouvelles basé à New Delhi, en Inde. Ses œuvres se concentrent sur des histoires de photos sur le développement humain et la vie.

Jitendra Bisht est analyste principal à la Social & Political Research Foundation, un jeune groupe de réflexion sur les politiques basé à New Delhi, qui cherche à rendre les politiques publiques holistiques et accessibles.

Cette histoire a été publiée pour la première fois le Fondation de recherche sociale et politique (SPRF).