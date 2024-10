351,5 millions de dollars d’améliorations à venir pour le parc des expositions de Los Angeles

Lorsque le Goodyear Blimp survole le parc des expositions de Los Angeles pour un match au LA Memorial Coliseum ou au BMO Stadium, sa vue aérienne révèle également un fouillis de destinations culturelles : le musée d’histoire naturelle du comté de Los Angeles, le California Science Center et le California African American Museum. , entre autres – divisé par des océans d’asphalte et peu d’espaces verts. À bien des égards, c’est un palimpseste de Los Angeles elle-même : une collection de lieux charmants et impressionnants fragmentés dans un paysage centré sur l’automobile.

L’Office of Exposition Park Management, l’agence chargée par l’État de superviser ce chaos merveilleux et tentaculaire, cherche depuis des décennies à remédier aux lacunes du parc de 160 acres – avec peu de résultats. Bien que pratiquement toutes les institutions de l’Expo aient été radicalement transformées et que de nouvelles offres importantes telles que le Lucas Museum of Narrative Art et le Samuel Oschin Air and Space Center voient le jour, l’espace du parc qui relie le tout a peu changé. Un plan directeur de 1993 a conduit à quelques améliorations, notamment au parc Jesse Brewer Jr. et à l’Expo Center, une installation récréative populaire, mais il n’a pas modifié la dynamique globale. Un plan ultérieur était resté dans les limbes.

Mais le 1er août, Expo Park a fait un grand pas en avant avec l’approbation d’un financement public de 351,5 millions de dollars pour six nouveaux acres d’espace vert au sommet d’un parking souterrain qui remplacera les vastes terrains asphaltés le long de la limite sud de l’Expo. Ce n’est que l’un des nombreux éléments d’un plan 2020, élaboré par les planificateurs locaux Torti Gallas + Partners pour offrir une expérience plus unifiée et plus accueillante via davantage d’espaces verts, d’ombre, d’installations publiques et de connexions entre les différentes attractions.

Mais le projet de déplacer le parking sous terre est de loin le plus grand changement pour les clôtures de la part de la directrice générale de l’Expo Park, Andrea Ambriz, qui depuis son entrée en fonction début 2023 a relancé le projet et l’agence qui le supervise.

« J’aime viser haut », a déclaré Ambriz. « Il ne s’agit pas seulement de gérer les parkings. Il s’agit de construire l’intégralité du parc pour créer une expérience cohérente.

Cette vue aérienne montre le Colisée au centre et le musée Lucas en construction à gauche. Un parking occupe une grande partie de la partie inférieure du parc, à côté du stade BMO. Les plus grands espaces verts sont les jardins du Musée d’Histoire Naturelle et la roseraie du Parc Expo, au sommet de la place. (Torti Gallas + Partenaires)

Le rendu d’un artiste montre la vision du parc des expositions, y compris le musée Lucas et ses jardins le long du bord gauche, ainsi qu’une nouvelle «promenade muséale» et un espace vert pour la programmation communautaire – concerts, festivals, cours de yoga, peut-être – en bas. (Torti Gallas + Partenaires)

Ambriz souligne le rôle singulier du parc dans la ville, en tant que destination sportive et culturelle, parc local et bientôt pièce maîtresse des Jeux olympiques de Los Angeles de 2028. « Si nous le faisons correctement, nous allons nous faire connaître pour les générations à venir », a-t-elle déclaré.

L’équipe de conception du projet de garage de 351,5 millions de dollars, qui comprendra également un nouveau siège pour la gestion du parc Expo et un centre d’accueil communautaire, devrait être sélectionnée d’ici le début de l’année prochaine, a déclaré Ambriz, et les travaux seront achevés d’ici fin 2027, à temps. pour régler les problèmes avant les Jeux olympiques. Sa quête pour mordre la plus grande partie du plan directeur est née avant tout du besoin, attendu depuis longtemps, du parc de mieux servir le sud de Los Angeles. Ce serait, a-t-elle dit, le plus gros investissement dans les infrastructures vertes de l’histoire du quartier et fournirait un espace communautaire. pour ce qui est l’un des quartiers les plus pauvres en parcs de la ville. « Il s’agit de santé et de bien-être, de loisirs, d’atténuation du changement climatique, d’infrastructures et d’emplois », a-t-elle déclaré.

«Le côté nord de l’Expo Park a la roseraie face à l’USC. Mais face au sud de Los Angeles, le parc est actuellement constitué de parkings et de portes », a déclaré Zahirah Mann, présidente et directrice générale de la South Los Angeles Transit Empowerment Zone (mieux connue sous le nom de SLATE-Z), un partenariat public-privé dédié à la création d’un environnement équitable, changement durable dans la région. « Transformer cela en un espace vert que la communauté peut voir et apprécier, cela va être transformateur. »

Mais cette décision est également stratégique : une façon de susciter visiblement l’enthousiasme et de préparer le terrain pour collecter davantage d’argent au-delà du financement de l’État.

« Je savais vraiment que nous obtiendrions beaucoup d’élan, beaucoup de soutien et d’attention si nous pouvions dire que le gouvernement prend en charge l’acompte pour cela », a déclaré Ambriz alors qu’il traversait le parc en voiturette électrique, une affiche en carton. tableau du plan directeur caché sur la banquette arrière.

Le directeur général du parc des expositions, Andrea Ambriz, a rapidement fait pression pour améliorer la fonction du parc en tant que lieu de rassemblement communautaire et refuge urbain – et pas seulement une collection disparate de stades et de musées. (Marcus Ubungen)

Ambriz, 40 ans, possède des références diverses pour ce type d’effort. Ses grands-parents ont grandi près du parc et cela fait partie de sa vie depuis son enfance. Depuis qu’elle a obtenu une maîtrise en politiques publiques de l’Université de Berkeley, elle a été assistante législative à l’Assemblée et au Sénat de Californie, directrice adjointe de l’engagement du secteur privé à la Maison Blanche d’Obama, nommée par le président au Département du Trésor, directrice adjointe des affaires extérieures à l’Université de Berkeley. California Natural Resources Agency, directeur des opérations de River LA et chef de cabinet de la section locale 2015 du Service Employees International Union.

Lorsqu’elle a pris la direction d’Expo Park, le compte à rebours olympique avait commencé, mais le bureau n’avait plus de directeur général permanent depuis mars 2021, date à laquelle Anna Lasso est partie pour devenir directrice du département des services généraux de l’État. La pandémie de COVID-19 et les fermetures ont considérablement réduit la fréquentation du parc et réduit les budgets en conséquence.

« Le parc avait vraiment besoin d’un champion, franchement – ​​quelqu’un pour vraiment le soulever et dire que nous devons le décomposer en éléments spécifiques que nous pourrions faire avancer », a déclaré Ambriz.

Ambriz élargit rapidement son équipe. Elle a embauché un nouveau directeur du développement commercial et occupe plus d’une demi-douzaine d’autres postes de haut niveau. La direction d’Expo Park les finance en intensifiant les événements – foires communautaires, soirées dansantes, concerts et plus encore – qui génèrent des revenus provenant du stationnement et des frais de permis et d’installations, entre autres sources. Ambriz a commencé à jeter les bases d’une nouvelle fondation pour le parc afin de collecter des fonds auprès d’autres fondations, de philanthropes et de donateurs corporatifs (un peu comme le fait le Musée d’art du comté de Los Angeles) plutôt que de compter sur des fonds publics. Cette organisation devrait être créée d’ici la fin de cette année, a-t-elle déclaré.

Elle veille également à ce que les nombreuses institutions du parc (avec leurs intérêts souvent concurrents) soient sur la même longueur d’onde – un obstacle qui a longtemps entravé les progrès dans ce domaine.

Elle, avec le secrétaire de l’Agence des ressources naturelles de Californie, Wade Crowfoot, a convoqué une réunion avec les dirigeants du parc, soulignant comment des améliorations globales amélioreraient chaque lieu, attireraient de nouveaux publics et mieux dirigeraient les visiteurs vers chaque lieu. « Nous devons vraiment être la somme de toutes nos parties », a-t-elle déclaré. « Amener davantage de personnes au parc pour une expérience multi-institutionnelle ajoute de la valeur à chacun d’entre eux. »

Le rendu d’un artiste d’une promenade pour aider l’Expo à ressembler davantage à un véritable parc et à un espace de rassemblement communautaire. (Torti Gallas + Partenaires)

Ambriz a remporté sa première victoire majeure dans les six mois suivant son entrée en fonction, en obtenant 14 millions de dollars de l’État pour faire passer le plan directeur d’une ébauche préliminaire à une série d’étapes et de priorités réalisables, et pour commencer la sensibilisation et la planification. Cela comprenait des dizaines de réunions avec les résidents de la région organisées dans le parc, dans les salles de classe et les centres communautaires locaux et sur Zoom, en anglais et en espagnol. La création d’un nouvel espace vert, a-t-elle déclaré, était la priorité n°1 des résidents locaux, qui ont longtemps été découragés par le fait qu’un grand nombre d’attractions du parc nécessitent un billet payant pour y accéder.

Elle est convaincue que chaque élément du plan directeur pourra être réalisé dans les années à venir. Certains éléments, tels qu’une meilleure orientation, une « promenade muséale » est-ouest bordée d’arbres et des paysages de rue près de l’entrée est du parc (le long de la rue Figueroa) et autour des musées d’histoire naturelle et Lucas, pourraient être achevés avant les Jeux olympiques, a-t-elle déclaré. Expo a, a-t-elle ajouté, investi 500 000 $ dans une évaluation du site afin d’identifier les changements et les réparations les plus nécessaires dans le parc.

Les plus grands obstacles sont bien sûr le temps et l’argent. Ambriz vise à lever des fonds publics supplémentaires, mais après avoir obtenu une dépense aussi importante de l’État, elle devra peut-être trouver des donateurs privés et philanthropiques. Elle s’est efforcée de sensibiliser les gens aux besoins et aux possibilités du parc et a déclaré avoir organisé jusqu’à 150 visites du parc en un an et demi environ. (Le chariot qu’elle conduit a dû être entretenu deux fois, a-t-elle plaisanté.) « Les gens ne vont pas simplement dire : « Je vais donner de l’argent ». Ils doivent comprendre qu’il y a une vision. Ils doivent être intéressés et motivés.

Elle est également ouverte à de nouvelles approches telles que les opportunités de dénomination et la publicité discrète.

« Nous n’allons jamais renommer cet endroit dans son ensemble », a-t-elle déclaré. « Mais il est juste de dire : existe-t-il une possibilité pour un donateur de parrainer un banc, un mur ou une salle de bain ? Je pense que cela montre aussi que les gens s’investissent dans ce parc et souhaitent le voir se développer.

Même avec les plans les mieux conçus, des questions demeurent. Le parc peut-il être modernisé sans stimuler la gentrification dans la région ? (Ambriz s’engage à maintenir la sensibilisation communautaire et à s’associer aux dirigeants du quartier pour aider à résoudre ce problème.) Le calendrier ambitieux sera-t-il respecté ? L’équipe d’Ambriz peut-elle minimiser les perturbations pendant la construction ? Les nouveaux ajouts auront-ils plus de succès que le centre alimentaire condamné de BMO, le Fields LA ? Et un équilibre peut-il être trouvé entre les nombreuses parties prenantes du parc, notamment les habitants locaux, les visiteurs internationaux, ses institutions et, bientôt, les organisateurs olympiques ?

Esther Margulies, architecte paysagiste et professeur à l’USC, souligne l’importance de s’attaquer à une autre priorité : l’environnement, y compris la biodiversité des habitats, la conservation de l’eau et la gestion des eaux pluviales. « L’écologisation, c’est bien, mais ce n’est que la première étape », a-t-elle déclaré. « La raison pour laquelle nous faisons cela est de laisser un héritage. »

Mann de SLATE-Z, qui a coordonné avec Ambriz l’évolution du parc, est convaincu qu’Ambriz peut réaliser le plan directeur complet.

« Elle a une expérience approfondie. Et elle a de très bonnes relations », a déclaré Mann. « Mais sa capacité à rêver, à être centrée sur la communauté et à relier tous les points de la bonne manière afin que nous puissions vraiment voir ce qui est nécessaire – c’est ce qu’elle est capable d’apporter. »

Ambriz est également très curieux, a ajouté Neal Payton, l’un des auteurs du plan directeur. « Elle pose des questions », dit-il. « Elle a vraiment fait un effort pour comprendre le plan directeur et s’est engagée à le voir mis en œuvre. » Il a comparé le travail d’Ambriz à celui d’un barreur dans un équipage, réunissant plusieurs participants, avec leurs propres « fiefs et lignes de location », ramant dans la même direction.

« C’est un travail tellement difficile », a-t-il ajouté. « Cette capacité à faire en sorte que les choses se passent bien, puis à prendre du recul et [ask] Quelles sont les choses les plus importantes que nous devons faire ? Elle fait ça. Elle est définitivement ce dont le parc a besoin maintenant.