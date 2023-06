35 du parti de KCR rejoindra le Congrès avant les sondages de Telangana : sources

Le dirigeant de Telangana, Bharat Rahtra Samithi, se prépare à un coup dur alors qu’environ 35 de ses principaux dirigeants devraient rejoindre le Congrès avant les élections nationales prévues plus tard cette année. Le groupe, dirigé par l’ancien chef du BRS Ponguleti Srinivas Reddy et l’ancien ministre de l’État Jupally Krishna Rao, a rencontré le président du Congrès Mallikarjun Kharge et Rahul Gandhi.

Des sources ont indiqué que les deux dirigeants, ainsi que leurs partisans, rejoindront officiellement le parti à Telangana au cours de la première semaine de juillet en présence de dirigeants nationaux.

Une grande réunion publique est prévue dans l’État. Des sources au Congrès ont déclaré que davantage de dirigeants de la BRS et certains du BJP rejoindraient le parti lors de l’événement.