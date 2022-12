35% des millionnaires disent qu’ils n’auront pas assez pour prendre leur retraite, selon un rapport

Un million de dollars cool n’est plus ce qu’il était.

Il y a plus de millionnaires aux États-Unis et dans le monde que jamais auparavant, avec près de 24,5 millions de millionnaires dans tout le pays en 2022, selon le dernier Global Wealth Report du Credit Suisse Research Institute. Même ainsi, avoir sept chiffres en banque offre moins de sécurité qu’auparavant face à l’inflation et aux fluctuations extrêmes du marché.

“Cette marque est plus facile à obtenir, mais elle ne répondra peut-être pas à nos attentes”, a déclaré Dave Goodsell, directeur exécutif du Natixis Center for Investor Insight.

De nos jours, moins d’Américains, y compris les millionnaires, se sentent confiants quant à leur situation financière.

Même parmi les particuliers fortunés, 58% ont déclaré accepter de devoir continuer à travailler plus longtemps et 36% craignent que la retraite ne soit même pas une option, selon les dernières données de Natixis Investment Managers.

En fait, 35% des millionnaires ont déclaré que leur capacité à être financièrement en sécurité à la retraite “va prendre un miracle”, a révélé l’enquête auprès de plus de 8 500 investisseurs individuels.

Les Américains s’attendent maintenant à ce qu’ils aient besoin de 1,25 million de dollars pour prendre leur retraite confortablement, car des coûts plus élevés pèsent sur les budgets des ménages, selon une étude distincte de Northwestern Mutual – un bond de 20% par rapport aux 1,05 million de dollars de répondants cités l’année dernière.